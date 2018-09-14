Опальный экс-премьер Киргизии О.Бабанов публично совершает намаз в Москве. Это он на что намекает?

15:15 15.09.2018

О. Бабанов начал совершать намаз в мечети в Москве. Это жест в сторону президента?



Кабар инфо

14 сентября 2018Версия для печати

7 сентября, в пятницу экс-кандидат в президенты Омурбек Бабанов в одной из мечетей Москвы совершил намаз с кыргызскими мигрантами. Об этом на своей страничке, с фотографиями опубликовал пост один из кыргызских мигрантов Талант Дайыров.



"Экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Токтогулович Бабанов совершил намаз в мечети недалеко от метро "Минская", поздоровался с кыргызстанцами, которые там были. Пришел он с другом, без каких-либо телохранителей. Расстелил коврик в открытом месте, недалеко от мечети, совершил намаз. Около полутора часов беседовал с ребятами, мигрантами из Кыргызстана, поинтересовался нашим здоровьем, работой. Сказал, что соскучился по Кыргызстану, заявил: "Скоро встретимся в Кыргызстане". Затем приехала машина и он уехал", - сообщил Талант Дайыров.



Но эксперты восприняли это как послание к президенту Сооронбаю Жээнбекову, который давно выбрал путь религии, совершает намаз, мол, я пошел по вашему пути, сжальтесь, проявите великодушие, я хочу вернуться на родину".



Напомним, в 2017 году на теледебатах перед президентскими выборами Сооронбай Жээнбеков пригрозил пальцем в сторону оппонента Омурбека Бабанова: "Если стану президентом, то борьбу с коррупцией начну с тебя!" После окончания выборов Омурбек Бабанов уехал в Москву. А новая власть возбудила два уголовных дела в отношении Бабанова.



К слову, были разговоры о том, что после теледебатов уверенный в своей победе Бабанов недовольно высказался: "Вот я стану президентом и посажу чрезмерно верующих вроде тебя, поставлю на место". В то время Бабанов не начал совершать намаз.



Источник: газета "Кабар Инфо" №37 от 14.09.2018 / стр. 3