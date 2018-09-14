Бишкек. Братишка экс-президентши Болот Отунбаев рвется в кресло главы КырМИДа

16:17 15.09.2018

Болот Отунбаев станет министром иностранных дел?



Созрел вопрос о скором уходе с должности министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева. Господин Эрлан много лет руководил Министерством иностранных дел и достойно вел работу. Потрудился для укрепления внешних связей Кыргызстана. Не знаем, чем он насолил власти, но близок к уходу с работы. Поговаривают, что на его место придет Болот Отунбаев – посол Кыргызстана в России. Наверное экс-президент Роза Отунбаева сосватала для младшего брата должность министра. Возможно ее теплые отношения с президентом позволили позаботиться о карьере младшего брата. К слову, господин Болот сумеет достойно поработать на посту министра.



Источник: газета "Фабула пресс" №58 от 14.09.2018 / стр. 2