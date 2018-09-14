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Atlantic: Еще не поздно предотвратить создание альянса между Россией и КНР
17:27 15.09.2018

Несмотря на то, что Пекин и Москва нередко возмущаются действиями США, их позиции по основным геополитическим вопросам часто отличаются друг от друга

Китайские солдаты приняли участие в масштабных российских военных учениях "Восток-2018". В число участников вошли 300 тыс. русских солдат и 3 тыс. 200 военных из КНР. Эти учения глубоко потрясли Запад, пишет Аня Мануэль в статье для издания The Atlantic.

Являются ли эти учения началом формирования китайско-российского альянса? На самом деле еще очень далеко до создания китайско-российской "оси". Тем не менее Западу было бы полезно обратить внимание на то, как обе страны углубляют свои отношения.

Россия и Китай много говорят о своей прочной дружбе, но между ними существует недоверие. После серьезных пограничных столкновений вдоль реки Амур в 1968?69 годах китайская сторона границы оказалась под массированной бомбардировкой, в результате чего приграничная территория КНР превратилась в лунный ландшафт. Обе страны урегулировали свой территориальный спор только в 2008 году. Пятьдесят лет спустя председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Пути публично демонстрируют единство двух стран, посещая военные парады друг друга и участвуя в длинных саммитах Шанхайской организации сотрудничества.

Вокруг сотрудничества между КНР и Россией создано много шумихи, однако признаков такого же интенсивного сотрудничества, как между США и их союзниками в Европе и Японии, крайне мало. С 2011 года Россия продала КНР оружие более чем на $10 млрд. Сейчас обе страны совместно разрабатывают дроны.

Обе страны также отдельно друг от друга модернизируют свои вооруженные силы. Китай хочет достигнуть военного потенциала, позволяющего Пекину ограничить доступ американских кораблей в Южно-Китайском море. У китайских солдат мало зарубежного опыта. Учения "Восток-2018" являются первым крупным военным развертыванием войск КНР за рубежом.

Российские и китайские военно-морские силы все чаще выполняют небольшие совместные упражнения на фоне попыток двух стран ограничить влияние США в Азии. Важно отметить, что до сих пор Россия и Китай не подписали договор в сфере безопасности, в котором было бы указано, что Китай и Россия будут защищать друг друга.

В экономических отношениях прослеживается та же тенденция: присутствие недоверия, шумиха вокруг их экономического партнерства и скромное движение к расширению сотрудничества. Например, многообещающая сделка от 2015 года, в рамках которой Китай получил бы возможность покупать российский природный газ, теперь, кажется, зашла в тупик в результате споров по поводу ценообразования, маршрутов трубопроводов и недовольства КНР в отношении переговорной практики России. Торговля между двумя странами увеличилась на 20% в 2017 году (до $84 млрд), но по-прежнему торговые показатели не сопоставимы с объемом торговли между КНР и США ($625 млрд в 2017 году). В июле 2018 года Китайский банк развития предоставил российскому государственному банку более $9 млрд для создания инфраструктурных связей между двумя странами. Однако проницательные наблюдатели считают, что многие из запланированных инфраструктурных проектов так и не будут реализованы.

Китайские предприниматели не решаются инвестировать в Россию, потому что это опасно и непредсказуемо. Недоверие взаимно. История пограничных конфликтов и проблемные деловые сделки осложнили экономические отношения между двумя странами. Несмотря на то, что Пекин и Москва нередко возмущаются действиями США, их позиции по основным геополитическим вопросам часто отличаются друг от друга. К тому же китайская инфраструктурная инициатива "Один пояс и один путь" снизила влияние России в Центральной Азии. Китай не устраивает российская военная помощь его региональным соперникам, таким как Индия и Вьетнам.

К чему может привести сотрудничество между Россией и Китаем? Китай традиционно избегал формальных альянсов и председатель КНР подтвердил это в апреле 2018 года. До сих пор Москва и Пекин не сформировали блока "Россия-Китай". Однако Пекин и Москва будут решительно поддерживать друг друга, если их загонят в угол, при этом Китай гораздо более важен для долгосрочного процветания США, чем Россия.

Если США хотят избежать того, чтобы Цзиньпин оказался в объятиях Путина, им не обязательно капитулировать перед требованиями КНР. В то же время США могли бы наладить сотрудничество с КНР в тех областях, где это возможно, например, в рамках договора об изменении климата, согласованного в 2014 году. Это станет примером доброй воли, которая позволит смягчить будущие кризисы в отношениях с КНР. Пока еще не поздно предотвратить формирование оси "Россия-Китай".

Александр Белов

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537021620
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