В ЕЭК новые министры от Беларуси - по техническому регулированию Назаренко и по промышленности и АПК Субботин

21:21 15.09.2018

В ЕЭК назначены министр по техническому регулированию и министр по промышленности и агропромышленному комплексу



Решением глав государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) назначены новые члены Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК): Виктор Владимирович Назаренко – министром по техническому регулированию ЕЭК, Александр Михайлович Субботин – министром по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.

Министр ЕЭК Виктор Назаренко приступил к своим обязанностям с 12 сентября, министр ЕЭК Александр Субботин – с 13 сентября. Оба члена Коллегии представляют в ЕЭК Республику Беларусь.

Напомним, Коллегия Комиссии состоит из десяти человек. Каждую страну Союза представляют два члена Коллегии ЕЭК. Подробнее о полномочиях членов Коллегии ЕЭК​.

Виктор Назаренко имеет большой опыт работы в сфере технического регулирования, сертификации, метрологии, управления (менеджмента) качеством, научной и преподавательской деятельности, а также государственной службы. Он прошел трудовой путь от мастера производственного объединения "Гомсельмаш" до председателя Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь, который возглавлял с 2012 года. Является автором ряда научных работ по вопросам стандартизации, оценки соответствия и энергоэффективности, а также экспертом-аудитором в области оценки соответствия технической продукции и сертификации систем менеджмента качества.

Александр Субботин работал помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Витебской области, заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси. Кроме того, он имеет многолетний научный стаж, полученный в Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Является доктором биологических наук, профессором, автором ряда научных работ по вопросам биологии, паразитологии, экологии.