Эрдоган гостит в Баку. Вместе с И.Алиевым принимает парад в честь "освобождения Баку"

21:24 15.09.2018

Президенты Азербайджана и Турции посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева



Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу посетили Аллею почетного захоронения, где почтили память общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева.



Главы государств возложили венки к могиле великого лидера.



-----------------------------------



Президент Ильхам Алиев, Президент Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в параде, посвященном 100-летию освобождения Баку



БАКУ /Trend/ - В субботу на площади Азадлыг столицы Азербайджана прошел парад, посвященный 100-летию освобождения города Баку.



В параде приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Первая леди Мехрибан Алиева.



Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президентам Азербайджана и Турции.



Главы государств поприветствовали солдат.



Военный оркестр исполнил государственные гимны Турции и Азербайджана.



Прозвучали песни "Чырпынырды Гара дениз" ("Бушевало Черное море") и "Азербайджан".



Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде.



Затем выступил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Парад продолжили колонны автомобильной техники специального назначения, бронетанковой техники, системы вооружения противовоздушной обороны, артиллерийских орудий и оперативно-тактических ракетных систем.



Известный ансамбль "Мехтеран" Вооруженных сил Турции под звуки военного марша "Мехтер" вступил на площадь Азадлыг. Ансамбль "Мехтаран", Встав напротив трибуны, исполнил "Марш аскера".