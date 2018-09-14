Обострилась ситуация в Донбассе: укры наращивают огонь

00:00 16.09.2018

Обострение на юге ДНР, под Донецком и Горловкой: работают БМП, минометы и пулеметы



С наступлением вечера ситуация на фронтах Донбасса обострилась.



Подробности "Русской Весне" рассказали в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю за прекращением огня.



Сообщается об обстрелах со стороны украинских военных на следующих направлениях: Марьинка и поселок Трудовские (в черте города Донецка), Ленинское и Лебединское - с половины шестого до шести вечера совершено тридцать выстрелов из ЗУ-23, применялось стрелковое оружие.



В направлении Троицкого и Озеряновки зафиксирован обстрел из БМП-2 (произведено около тридцати выстрелов), применялось стрелковое оружие.



В направлении Троицкого и Михайловки применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



Около 19.00 на направлении Авдеевка - Ясиноватая выпущена 1 граната из СПГ-9. Также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



В это же время на направлении Лебединское - Ленинское было выпущено 5 мин из миномета калибром 120 мм, произведено 5 выстрелов из БМП-1.



В промежутке между 19:20 и 19:50 в районе донецкого аэропорта применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



На южном направлении выпущено 2 мины из 120-мм миномета, 3 мины из 82-мм миномета в районе Широкино и Саханки около 20:00.



В промежутке с 19:40 до 20:20 в направлении Гнутово - Коминтерново с позиций украинских оккупантов было выпущено 8 мин из миномета калибром 120 мм, а также 29 гранат из АГС-17, произведено 7 выстрелов из БМП-1. Кроме того, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



На направлении Водяное - Ленинское был произведен обстрел из миномета калибром - выпущено три мины в период с 20:00 до 20:30.



"Русская Весна" продолжает следить за оперативной ситуацией на фронтах Донбасса.