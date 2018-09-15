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Для кого, кроме Ирана, США готовят "смирительную рубашку"? - Е.Пустовойтова
00:47 16.09.2018

4 ноября вступят в силу жесткие санкции США в отношении Ирана и стран, сохраняющих с ним торговые отношения

В Тегеране задаются вопросом, что успеют США в Совете Безопасности ООН в сентябре, пока они там председательствуют? Попробуют поставить Иран на колени? Как бы нелепо это ни звучало, Вашингтон к этому готовится. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обвинил США в злоупотреблении председательством в Совете Безопасности ООН и напомнил, что "есть лишь одна резолюция СБ ООН по Ирану, но Дональд Трамп нарушает ее и подстрекает остальных поступать так же…".

О намерениях Трампа известно всем, но противостоять им готовы немногие. Сирия – пусть самое горячее, не единственное поле столкновения между США и Ираном. Вашингтон попытается добиться от всех отказа от любого сотрудничества с Ираном. При этом отбивать охоту дружить с Тегераном придется начинать с Индии. Как пишет The Economic Times, индийский министр промышленности и торговли Суреш Прабху (Suresh Prabhu) заявил о готовности удвоить взаимовыгодную торговлю с Ираном в ближайшие пять лет и довести ее до 13,8 миллиарда долларов. Главным фактором роста индийско-иранского товарооборота должен стать Международный транспортный коридор Север – Юг (INSTC) между Россией, Ираном и Индией, который соединит Северную Европу с Каспийским морем, Персидским заливом и Индийским океаном. К проекту уже подключились 11 стран от Турции и Белоруссии до Сирии и Омана.

Суреш Прабху и иранский министр дорог и городского развития Аббас Ахунди на прошедшей неделе обсудили в Нью-Дели варианты обхода санкций, наложенных Трампом на Тегеран. The Economic Times пишет, что официальный Вашингтон требует от Индии до 4 ноября обнулить весь импорт из Ирана. Однако как это сделать, если в текущем финансовом году Индия импортировала 18,5 миллиона тонн иранской нефти (Иран третий после Ирака и Саудовской Аравии поставщик) и увеличила на миллиард долларов торговлю с Ираном?

Американский кабельный и спутниковый телеканал новостей CNBC пишет, что "Индия не способна прекратить импорт иранской нефти, как того требуют санкции США, она является вторым после Китая покупателем иранской нефти". Телеканал прав: Индия ввозит 70 процентов потребляемых ею энергоресурсов, в том числе нефть объемом 523 тысячи баррелей в сутки; исключить один из главных источников таких ресурсов - значит обрушить экономику страны, в которой проживают 1,3 миллиарда человек.

Найти для Индии замену дешевой и самой близкой в плане транспортировки иранской нефти невозможно. Доставка нефти из Ирана в Индию почти ничего не стоит, а индийские нефтеперерабатывающие заводы приспособлены под переработку именно иранской нефти. Однако в Вашингтоне это проблемой не считают. Чтобы принудить Нью-Дели "соответствовать" требованиям администрации Трампа, в Индии побывали в начале сентября министр обороны США Джеймс Мэттис и госсекретарь Майк Помпео. "Мы может отказаться от такого требования, где это необходимо, – поманил индийскую сторону Помпео, – но мы ждем, что закупки иранской нефти обнулятся во всех странах или же на эти страны будут наложены санкции. Так мы работаем с индийцами, мы этому привержены, и мы это сделаем".

И можно не сомневаться, что сделают, предлагая Индии американскую нефть взамен иранской. В августе Индия купила нефти у Ирана на 56 процентов больше, чем в том же месяце год назад. Однако и закупки нефти США достигли рекордного уровня в 413 миллионов баррелей в сутки. Индийское правительство поставлено перед необходимостью выбирать между своими пользователями энергоресурсов, для которых нефть и нефтепродукты станут дороже, и администрацией Трампа, грозящей надеть на Индию санкционную "смирительную рубашку".

Надо иметь в виду, что иранскую нефть в значительных объемах импортируют также Южная Корея, Япония, Китай, Турция – не только Индия. Однако решать проблемы с южнокорейцами и японцами Вашингтон умеет, а Китаю, можно сказать, терять нечего: он уже вписан в американскую Стратегию национальной безопасности США как страна, "стремящаяся бросить вызов американским интересам, ценностям и благосостоянию". В том же качестве вписана в американскую стратегию и Россия. Среди импортеров иранской нефти Индии будет труднее всего противостоять американскому другу.

А что Турция? Сможет ли она ослабить давление США на Иран в собственных же интересах? Анкара уже объявила об увеличении в 2018 году торгового оборота с Ираном с 10 до 30 миллиардов долларов, несмотря ни на какие санкции Вашингтона. Однако это не избавляет турецких бизнесменов от страхов перед вторичными санкциями США. 4 ноября эти санкции должны вступить в силу. В Турции еще не успели оправиться от увеличения американских пошлин на турецкие алюминий и сталь, которое обрушило в августе лиру. А тут Stratfor пишет, что Вашингтон начал энергично сдерживать торговлю турецким золотом и следит за терминалами реэкспорта, через которые Иран обменивает товары с Турцией, Оманом и Объединенными Арабскими Эмиратами.

У Тегерана есть возможность минимизировать потери от вторичных санкций в инвестициях и торговле, используя бартер и расчеты в национальных валютах. Анкара проводит платежи за иранский газ через главный турецкий банк Halkbank, Тегеран покупает на эти деньги турецкое золото, которое потом меняет на нужную иранцам валюту. У такой схемы платежей даже появилось собственное название – "газ за золото". Однако кто сказал, что новую смирительную рубашку в Вашингтоне не шьют теперь уже для Турции?

ЕЛЕНА ПУСТОВОЙТОВА | 15.09.2018 |

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537048020
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