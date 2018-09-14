|Монголбанк выпустил памятные монеты
01:26 16.09.2018
Серебряные монеты посвящены международному сотрудничеству Монголии с РФ, КНР, Японией и Республикой Корея.
Выпуск памятных серебряных монет приурочен к юбилейным датам 2019 года – к юбилеям установления дипломатических отношений с этими странами.
Желающие приобрести памятные монеты могут обратиться в Фонд сокровищницы Монголбанка.
Напомним, Монголия начала выпускать памятные золотые, серебряные, никелевые и латунные монеты с 1971 года.
С тех пор Монголбанк выпускает различные монеты, приуроченные к юбилейным и исторически важным датам, посвященные известным государственным деятелям, с портретами монгольских олимпийских чемпионов, с изображением редких видов животных и т.д.