 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Казах" Гена Головкин вничью отмахался с мексиканцем Саулем Альваресом. Но проиграл по очкам
08:24 16.09.2018

Рематч Геннадия Головкина и мексиканца Сауля Альвареса.

В Лас-Вегасе на T-Mobile Arena стартовал вечер профессионального бокса, где в главном бою состоится долгожданный рематч чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, WBC и IBO казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает Zakon.kz.

Головкин потерял пояса WBC и WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг).

Самый высокооплачиваемым средневес мира Сауль Альварес,одержал свою 50 победу в карьере. Два боя завершил ничьей и единожды потерпел поражение пять лет назад от Флойда Мэйвезера-младшего.

Концовка встречи прошла с небольшим, но заметным преимуществом Альвареса, ему и отдали победу судьи.

Двое судей из трех присудили победу Альваресу со счетом 115:113 и один выставил ничейный результат - 114:114




9:54 По итогам десятого раунда сложно определить победителя. Боксеры не меняют свою тактику и манеру, показывают равный бой, с переменным успехом.

9:42 В седьмом раунде скорость казахстанца несколько снизилась, но его фоне соперник выглядел более свежим.

9:39 К пятому раунду Головкин увеличил темп, но продолжил боксировать придерживаясь тактики "отработал и отошел". Альварес действовал вторым номером, стараясь ловить соперника на контратаках.

9:34 Мексиканец был более точен в джебах, но ему не хватало мощи ударов. Преимущество нашего боксера было в апперкотах, техничности и силе ударов.

9:27 В первых двух раундах преимущество на стороне Головкина, Альварес выиграл третий раунд.

9:20 В первом раунде спортсмены осторожничали, казахстанец старался действовать первым номером и выбросил много джебов. Альваресу также удалось несколько раз неплохо атаковать.

9:08 Мексиканский файтер Альварес вышел к рингу под традиционную музыку.

9:05 Головкин вышел на ринг в традиционном чапане под композицию Sweet Nation Army от The White Stripes.

Источник - zakon.kz
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