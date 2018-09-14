Ибрагимович забил 500-й гол в карьере "ударом тхэквондо" (видео)

12:04 16.09.2018

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович забил 500-й мяч в профессиональной карьере в матче MLS против "Торонто".



Видео опубликовано на официальном канале турнира в YouTube.



Швед отличился в конце первого тайма при счете 3:0 в пользу "Торонто". Ибрагимович, расположившись спиной к воротам соперника, среагировал на подачу в штрафную и ударом с носка с разворота переиграл голкипера. В подписи к видео отмечается, что швед якобы исполнил удар из тхэквондо.



Встреча завершилась со счетом 5:3 в пользу "Торонто".









Ибрагимович неоднократно в своей карьере поражал ворота соперников экзотическими ударами, которые часто сравнивали с теми, что демонстрируются, в частности, в тхэквондо. Тем не менее форвард утверждает, что не занимался восточными единоборствами.