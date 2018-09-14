"Национальное процветание" Узбекистана с колониальным акцентом, - С.Кожемякин

12:07 16.09.2018

США стали основным инвестором узбекской экономики. Американские компании проявляют повышенный интерес к нефтегазовой отрасли, в управление им передается государственная аптечная сеть. На очереди -

новые совместные проекты, соответствующие достигнутому между странами соглашению о стратегическом партнерстве.



ПОВЫШЕННОЕ внимание США к Узбекистану - не новость. Уже много лет Соединенные Штаты пытаются укрепить влияние в этой республике, занимающей центральное положение в регионе. Однако настоящий

всплеск дипломатической и экономической активности Вашингтона пришелся на последние два года. Едва придя к власти, новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев объявил о намерении строить дружеские

отношения со всеми странами мира. Соединенным Штатам отдается явное предпочтение, что стало очевидным после визита туда главы республики в мае нынешнего года. Стороны не только заключили договоренности на сумму почти 5 миллиардов долларов, но и приняли совместное заявление "Узбекистан и

США: начало новой эры стратегического партнерства".



После этого заключенные контракты и обмен делегациями различного рода посыпались как из рога изобилия. В республике начинает свою деятельность Корпорация частных зарубежных инвестиций при правительстве

США, договоренность о чем была достигнута в ходе визита в Ташкент исполнительного вице-президента организации Дэвида Бохигиэна. Как сообщается, корпорация эта будет содействовать американскому бизнесу

во вложениях на рынке Узбекистана путем предоставления кредитов и гарантий.



Помощь может оказаться очень своевременной, поскольку присутствие американского капитала в республике стремительно растет. США вышли на первое место по уровню инвестиций. Только за первые четыре месяца

текущего года ими вложено более 300 миллионов долларов, а это 28 процентов всех иностранных инвестиций в узбекскую экономику.



В августе о своем полноценном выходе на узбекский рынок объявила компания "Эйр Продактс". Она уже участвует в строительстве завода синтетического топлива в Кашкадарьинской области, а теперь намерена инвестировать и в другие отрасли. "Мы обладаем серьезными технологиями, которые могут быть очень полезными для развития нефтяного и газового сектора в вашей стране, также в развитии металлургической промышленности и фармацевтики. Мы заявили о готовности инвестировать в Узбекистан миллиард или больше долларов для развития этих отраслей", - сообщил президент компании Сейф Гассеми.



Кроме того, он предложил организовать встречу топ-менеджеров ведущих западных нефтегазовых компаний с руководством республики, взяв на себя роль посредника. Но самой громкой новостью последних дней стала передача государственной сети аптек "Дори-Дармон" (на снимке) в доверительное управление американской компании United Investment Healthcare Group LLC. Проект соответствующего постановления подписал 24 августа Шавкат Мирзиеев. В правительстве Узбекистана отметили, что окончательному принятию решения будет предшествовать общественное обсуждение этой

инициативы. Однако, исходя из минимальных сроков обсуждения (до 7 сентября), а также предыдущей практики, вопрос можно считать решенным.

Согласно проекту, американская компания получит в управление сеть из 2,2 тысячи аптек на пять лет с возможным продлением на такой же срок. Ей будет предоставлено исключительное право осуществлять закупки товаров по прямым договорам, без проведения закупочных процедур. Этот шаг может привести к существенному подорожанию лекарств, тем более что в июне указом президента была ликвидирована система государственного регулирования цен на социально значимые лекарственные средства. Отметим еще одну интересную деталь: именно "Дори-Дармон" является монопольным поставщиком наркотических средств и психотропных веществ для государственных медицинских организаций. К чему приведет передача

этой функции иностранцам, большой вопрос.



Между тем зарубежному капиталу открываются двери не только в систему здравоохранения. С предложением к иностранным инвесторам выступило министерство народного образования Узбекистана. "В данный момент министерством подготавливаются проекты нормативно-правовых актов, которые обеспечат привлекательные условия для создания частных школ, - говорится в сообщении ведомства. - Большое разнообразие и конкуренция в секторе частных школ окажут позитивное влияние на развитие системы

образования".



Дальнейшему сближению между Ташкентом и Вашингтоном могут способствовать Неделя бизнеса США в Узбекистане, а также Форум стран - участниц рамочного соглашения по торговле и инвестициям между

странами Центральной Азии и США (TIFA). Оба мероприятия пройдут в столице республики в октябре.). Оба мероприятия пройдут в столице республики в октябре. Рост экономического влияния Соединенных Штатов в Узбекистане проявляется все более явственно. На этом

фоне Шавкат Мирзиеев объявил о вступлении страны в "эпоху национального процветания". Как в Ташкенте собираются совмещать эти две тенденции, неизвестно. Мировой опыт показывает, что американский капитал

подобен дару данайцев, сгубившему Трою…



Сергей Кожемякин

Источник: "Правда", №100 (30743), 14-17 сентября 2018 г.