Новый мэр Бишкека Суракматов заявил об отказе от бизнеса...))

13:13 16.09.2018

Мэр Бишкека Азиз Суракматов самостоятельно принял меры для урегулирования конфликта интересов, связанного с бизнесом его семьи. Об этом 14 сентября сообщило агентство КирТАГ со ссылкой на пресс-службу мэрии.

В мэрии заявили, что доли близких родственников мэра в строительном бизнесе переданы в доверительное управление. Также он подал в аппарат мэрии декларацию о личных интересах. Чиновники полагают, что таким образом Суракматов продемонстрировал готовность и далее принимать все меры для недопущения конфликта интересов.



О том, что Суракматов связан со строительным бизнесом, СМИ сообщили сразу после выдвижения его кандидатуры на пост мэра. Суракматов в ответ признал, что его отец является основателем строительной фирмы, и сам он некоторое время в ней работал. Кандидат заявил, что подумает над тем, как предотвратить конфликт интересов.



Суракматов был единственным кандидатом на выборах, проводившихся 8 августа. Депутаты городского кенеша (совета) проголосовали за него единогласно. Многие активисты выступили с критикой выборов, назвав их безальтернативными. Однако в избиркоме им ответили, что у депутатов была альтернатива – они могли проголосовать против Суракматова.



Предыдущий мэр Бишкека Албек Ибраимов 19 июля был досрочно лишен должности и арестован по подозрению в коррупционных преступлениях.