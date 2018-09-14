 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 17.09.2018
02:22  ЦентроБанк России улучшил прогноз по ценам на нефть
Воскресенье, 16.09.2018
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Суббота, 15.09.2018
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Пятница, 14.09.2018
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ЦентроБанк России улучшил прогноз по ценам на нефть
02:22 17.09.2018

Банк России пересмотрел траекторию цен на нефть в своем макропрогнозе и в связи с этим улучшил свои оценки по платежному балансу в ближайшие три года.

В базовом сценарии регулятор теперь ожидает в среднем 69 долларов за баррель в 2018 году (против 67 долларов ранее), постепенное снижение цен до 55 долларов в 2020 году и их стабилизацию в дальнейшем на этом уровне (ранее ЦБ предполагал, что цены остановятся на 50 долларах). Об этом говорится в докладе о денежно-кредитной политике.

Прогнозируя тенденцию к снижению нефтяных цен, Банк России исходит из расширения сланцевой добычи и постепенного смягчения ограничений на добычу нефти в рамках соглашения стран - экспортеров нефти. В ЦБ, впрочем, не исключают, что цены на нефть могут находиться вблизи текущих уровней еще продолжительное время, в том числе под влиянием геополитических факторов. В то же время изменение цен на нефть не окажет существенного влияния на темпы и структуру экономического роста, учитывая действие бюджетного правила, поэтому сценарий с неизменными ценами в исполнении Банка России в значительной мере близок к базовому.

Разрушение договоренности в рамках ОПЕК+ приведет к реализации рискового сценария с баррелем по 35 долларов, последующим существенным ростом премии за риск на российские активы и ускоренным оттоком капитала.

Пересмотр прогноза по ценам на нефть на этот год связан с более значительным сокращением добычи нефти в Венесуэле и более быстрым снижением добычи и экспорта в Иране, чем предполагалось ранее. Формированию цены нефти на более высоком уровне также способствовал низкий объем поставок нефти из Ливии и Канады. Вместе с тем по-прежнему предполагается снижение цены нефти в условиях смягчения ограничений добычи в рамках договоренностей стран ОПЕК и вне ее, а также расширение предложения со стороны стран, не участвовавших в соглашении.

Игорь Зубков

Источник - Российская газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537140120
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