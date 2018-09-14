Самого никчемного кыргызского вице-премьера З.Аскарова понизят до губернатора? - "Фабула"

07:50 17.09.2018

Место Кайыпова займет Аскаров?



В ближайшие дни ожидается ряд кадровых перестановок. Поговаривают, что будет снят с должности глава Нарынской области Аманбай Кайыпов, а его место займет Замирбек Аскаров, ставший вице-премьер-министром по квоте партии "Бир Бол". Аскаров может быть понижен в должности до губернатора, который до поста вице-премьера был акимом Ноокатского района, а затем отвечал за физкультуру и спорт в мэрии города Оша. Это означает, что он не справился с работой вице-премьера и выторговал себе пост губернатора. Конечно, и там он не способен добиться процветания Нарына. После назначения он покажет себя – заработает или продолжит пребывать в положении "ни рыба ни мясо".



Источник: газета "Фабула пресс" №58 от 14.09.2018 / стр. 2