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|Самого никчемного кыргызского вице-премьера З.Аскарова понизят до губернатора? - "Фабула"
07:50 17.09.2018
Место Кайыпова займет Аскаров?
В ближайшие дни ожидается ряд кадровых перестановок. Поговаривают, что будет снят с должности глава Нарынской области Аманбай Кайыпов, а его место займет Замирбек Аскаров, ставший вице-премьер-министром по квоте партии "Бир Бол". Аскаров может быть понижен в должности до губернатора, который до поста вице-премьера был акимом Ноокатского района, а затем отвечал за физкультуру и спорт в мэрии города Оша. Это означает, что он не справился с работой вице-премьера и выторговал себе пост губернатора. Конечно, и там он не способен добиться процветания Нарына. После назначения он покажет себя – заработает или продолжит пребывать в положении "ни рыба ни мясо".
Источник: газета "Фабула пресс" №58 от 14.09.2018 / стр. 2