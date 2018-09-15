Роль государства в жизни страны, - Леонид Масловский

08:10 17.09.2018 Научные открытия и технические достижения на Западе являются результатом огромных усилий со стороны государства, а не плодом стихии рынка.



Русская трагедия весь ХХ век напрямую связана с действиями заграничных и внутригосударственных либеральных кругов. Либералы в феврале 1917 года развалили Российскую империю, а большевики с октября 1917 по декабрь 1922 года ее объединяли и объединили под названием Советский Союз (СССР). Либералы в 1991 году снова разрушили Российскую империю – СССР. Кто ее объединит в этот раз? Ведь на равных с США существовать Россия может только в границах СССР.



Национальное русское государство, к которому призывают либералы и националисты, рано или поздно будет раздавлено более крупными и сильными соседями, особенно западным монстром. Но развал СССР с помощью и при прямом участии Запада не должен складывать мнение, что русскую историю творят за границей. Запад начинает хозяйничать в нашем доме, когда мы заболеваем, когда страну охватывает кризис и она становится неспособной себя защитить.



Не смотря на поражение Советского Союза, Россия еще вызывает страх в западном мире. Обратите внимание, миллиардное сверхобщество боится русских, которых в РФ, по-моему, не более 120 млн. чел. Почему? Потому что русские великая нация, которая и сегодня может пойти своим эволюционным путем, ведущим к быстрому усилению России.



Западное сверхобщество боится нас, потому что мы достаточно умны и нас очень трудно удержать в подчинении. Они всегда стремились и в настоящее время стремятся нас истребить.



О выдающихся способностях русской нации говорит тот факт, что она выжила в окружении стремившегося ее истребить "цивилизованного" Запада и "дикого" Востока в чрезвычайно трудных географических условиях. И не просто выжила, а создала огромную империю, а затем и сверхобщество.



Это Запад внушил русским, что они ни на что не способны. Не верьте нашим врагам. Мы способнее западного сверхобщества, но нас мало. Поэтому не мы, а они победили в "холодной войне".



Но окончательная победа должна быть за нами. И она будет за нами, если мы будем думать о благе России, о своих детях и внуках и во имя процветания своей родины, жизни и счастья своих потомков будем не проедать доставшиеся по наследству богатства страны, а работать в полную силу денно и нощно, не покладая рук, а если понадобится стоять насмерть в бою. Но если мы опустим руки и пойдем эволюционным путем, навязанным нам Западом, то, в конечном счете, исчезнем с лица планеты.



Указывая на достоинства русского народа, я нисколько не пытаюсь умалить достоинства других народов России, которые сотни лет вместе с русскими строили и защищали наше великое государство, которые являются плотью и кровью великой страны. Вынужден обратить внимание именно на русскую нацию, потому что русофобия господствует не только в западных странах, но и в большинстве бывших республик СССР. Запад пытается деморализовать и уничтожить пока еще наиболее многочисленную объединившую в единое государство народы русскую нацию.



Кажущийся идиллией западный мир в действительности чрезвычайно жесток и несправедлив. Он имеет массу проблем, в том числе национальных и расовых. Отношения в его трудовых коллективах нечеловечны.



От 70 % до 75 % работающего населения западных стран занято в сфере обслуживания и ничего не производит. На Запад работают люди в других странах планеты. Производительность труда на предприятиях Запада высока, но производительность труда общества в целом исключительно низка в связи с тем, что огромная масса трудоспособного населения не занята в хозяйстве.



Взятки государственных чиновников от частных фирм, желающих получить государственные заказы, являются обычным явлением Запада. Эффективность большинства предприятий западных стран достигается за счет трудовой диктатуры и государственной политики.



Менее всего на эффективность влияет "свободная" конкуренция. А нам уже тридцать лет рассказывают о прелестях рынка, разрушив за это время тысячи достаточно передовых по мировым стандартам промышленных предприятий. Разрушив колхозы, которые превосходили фермерские хозяйства по всем показателям и, особенно, по эффективности производства.



Большинство исследователей склоняются к тому, что западная экономика является плановой, но при капитализме она никогда не сможет даже приблизиться к уровню планирования народного хозяйства СССР. Научные открытия и технические достижения на Западе являются результатом огромных усилий со стороны государства, а не плодом стихии рынка, как думают многие у нас.



Только в сегодняшней России уповают на стихию рынка. Доходят до абсурда. Например, повышение цен на бензин объясняют тем, что предпринимателям продать бензин за границу выгоднее, чем продать его внутри страны. А где же государство? Оно что не в состоянии сделать так, чтобы предпринимателям было выгоднее продавать бензин внутри страны?! Без сомнения, в состоянии. Но не делает.



Кстати, низкие цены на энергоносители внутри страны позволяют снизить себестоимость товаров отечественной промышленности и поднять их конкурентоспособность. Так поступает, в частности, Иран. А для России данный факт имеет особое значение, так как в связи с суровыми климатическими условиями для производства большинства видов промышленной продукции предприятиям нашей страны требуется энергоресурсов значительно большее, чем даже странам Запада.



Мы могли бы завалить мир высококачественными промышленными товарами, сделанными в России, но государственные служащие предпочитают идти путем повышения пенсионного возраста, цен на бензин, НДС и принимать другие решения, ведущие к обнищанию народа, обогащению миллиардеров и сдерживанию роста промышленного производства.



Но и на Западе капитализм ввергает в нищету миллионы людей. Немало русских уезжает и стремится выехать жить на Запад, который и сегодня они считают земным раем. Каждый из выезжающих на Запад из России уверен, что попадет не в число 30 с лишним млн. живущих в нищете граждан США, не в 8 млн. живущих в нищете граждан Франции или 6 млн. граждан Германии, не в число если не нищих, то достаточно бедных людей, а в число преуспевающих индивидуумов Запада. Если спросить у них, почему они так считают, то они затруднятся ответить, так как думают, что там все живут в роскоши.



Наши люди совершенно не имеют понятия о реальной жизни Запада. Например, в Западной Германии 17 семейств владеют имуществом стоимостью более 100 миллиардов марок. Одновременно здесь до трех миллионов взрослых не умело читать и писать, шесть миллионов человек не имело средств существования, крова и надежд на будущее… В 1989 году в США жило в нищете 31,5 миллиона человек, а в 1990-м – 33,6 миллиона, то есть 13,5 % населения.



Окружающие на Западе сторонятся бедных, как заразных больных. Из низших слоев в высшие там практически подняться нельзя. Личные способности при этом имеют мало значения. Главным условием является рождение в определенном слое, а не другие факторы.



Надо сказать, что и у нас на смену советскому действительно обществу равных возможностей пришло общество типа западного с нищими бомжами и олигархами с золотыми унитазами. А вот что пишет западный журнал о западной демократии. "Выборы "представителей народа" - циничный обман. Борьба партий – наглое издевательство над подлинной демократией (обратите внимание: "подлинная демократия"!). В ход пускаются все средства – шантаж, подкуп, обман, насилие. Кандидаты раздают обещания направо и налево, сулят самые благодетельные реформы, своим сторонникам обещают деньги, теплые места и всякие блага. Судьба выборов президента зависит от суммы затраченного на это капитала.



Борьба партий за власть, постоянные колебания то в ту, то в другую сторону вынуждают стоящих у власти уходить со своих постов, а победители, зная, что их постигнет та же участь, стараются извлечь из своего положения возможно большие для себя выгоды. Девиз "Ловите шанс!" - руководящее правило чиновников.



Взяточничество, продажность и личные своекорыстные влияния господствуют во всей политической системе. Во главе партий стоят акулы житейского моря, принцип жизни которых – урвать как можно больше. Духом продажности и подкупа проникнуты все учреждения.



Независимый суд не существует. За деньги можно откупиться от всего и избежать справедливого возмездия. Газеты в распоряжении тех, кто создает политическую погоду и дает направления внутренней и внешней политики государства. Зависимые от подачек хозяев общества газеты или молчат, или кричат о том, что приказано, но они никогда не говорят правду", - пишет о Западе А. А. Зиновьев.



И мы променяли социализм на капитализм. У нашего народа есть только одна вина – он не сумел сохранить Советский Союз и социалистический общественно-политический строй. Чтобы ни говорили про социализм либералы, но социалистический строй останется самым честным, совершенным и справедливым строем за всю историю человечества.



Спасительная роль социалистического пути выбранного Россией подтверждается историческими фактами, которые однозначно указывают на то, что социализм спас Россию и русских людей от уничтожения либеральным Западом. Не просто отвел угрозу, а именно спас русских от полного истребления.



Государство на Западе на самом деле служит господствующим слоям, группам и классам. Первоначально его основными функциями были армия, полиция, юстиция, общественный порядок. Но, терпя поражение в соревновании с Советским Союзом, западные государства начали выполнять дополнительные функции.



"Теперь государство взяло на себя, кроме того (указанных выше функций – Л. М.), почту, железные дороги, воздушный транспорт, телевидение, снабжение водой и энергией, научные исследования, образование, секретные службы, пропаганду, космические исследования, крупные проекты, регулирование экономики.



Короче говоря, нет такой сферы общественной жизни (на Западе – Л. М.), в которой, так или иначе, не участвовало бы государство. Приватизация многих функций такого рода является лишь частичной, так как государство все равно сохраняет за собой решающую роль и контроль. К тому же приватизация обычно выглядит тут скорее как жест отчаяния, чем как нечто рациональное", - продолжает описывать западное государство вышеуказанный автор.



В 1987 году в США на всех уровнях государственности число только гражданских наемных лиц достигало 17,3 миллиона человек, то есть 15,4 % всех наемных работников.



СССР с его огромным плановым хозяйством упрекали в большом государственном аппарате, в то время как именно недостаточная численность работников государственного аппарата СССР способствовала возникновению трудностей в управлении страной, кризиса. При всем старании западное государство в условиях капитализма остается малоэффективным.



Свою несостоятельность привнесенное на российскую территорию государство западного типа показало за последние четверть века. За это время в России построены единицы предприятий, в то время как при "плохом" советском государстве крупные промышленные предприятия строили тысячами и не ввозили из-за границы изделия от шурупов до самолетов, как возим сейчас в обмен на золото и приравненные к нему полезные ископаемые. Капиталистический общественно-политический строй угрожает самому существованию государства российского. Роль государства в жизни страны определяется олигархами.



15 сент. 18 Источник - zavtra.ru

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