Певец Нурзод: "Моя песня в честь Рустама Эмомали - не лесть и не подхалимство"

08:29 17.09.2018

Зиевуддин Нурзод: моя песня в честь Рустама Эмомали - не лесть и не подхалимство



Таджикский певец Зиевуддин Нурзод, исполнивший песню "Шахриер" в честь Рустама Эмомали – мэра города Душанбе и старшего сына президента Эмомали Рахмона – говорит, что это не было лестью и подхалимством.



15 сентября исполнитель сказал в телевизионном интервью "Настоящее время", что песня зародилась во время обозрения вечернего Душанбе со своим сыном с самого высокого здания столицы, как дань благодарности мэру за его работу, проделанную в течение полутора лет на посту градоначальника.



"Первое, что сказал мне сын, когда увидел Душанбе с высоты: "Отец, как же Душанбе похож на Дубай!". Я тоже завороженно смотрел на необыкновенную красоту города. Зародилась эта песня, которую я посвятил мэру в знак уважения от себя, своего сына и жителей Душанбе", - говорит певец.



Таджикский исполнитель опроверг, что песня "Шахриер" заказная. Зиевуддин Нурзод говорит, что эта песня была искренней и он не ждет вознаграждения за нее. Наоборот, добавил певец, его не пригласили на большой концерт, посвященный 27-летию независимости страны и эта песня не была исполнена с большой сцены.



"В моей душе и моем сердце не было других мыслей. Все, что я исполнил, лилось из глубины сердца", - сказал он.



"Дар любви Рахмона", "Потомок Саманидов" - так называет автор песни Рустама Эмомали. Он сравнивает мэра с героем Рустамом из известного эпоса Фирдавси "Шахнаме".



Клип, снятый на эту песню, уже набрал в Youtube более 200 тыс просмотров. Одни называют это лестью и подхалимством, другие, наоборот, встали на защиту певца, мол, он имеет право петь на любые темы.



Как бы там ни было, это первая песня в честь Рустама Эмомали. Ранее многие певцы посвящали свои песни главе государства.



Некоторые обозреватели уверены, что Таджикистан перенял многое от советской эпохи: в те времена в репертуаре каждого исполнителя были песни, посвященные руководству и коммунистической партии. В годы независимости воспеваются патриотизм, смелость Лидера нации. Были также песни, посвященные стройке века – Рогунской ГЭС.



Рустам Эмомали – старший сын президента Таджикистана вступил в должность мэра Душанбе в январе 2017 года, когда ему было 29 лет. Он сменил на этой должности Махмадсаида Убайдуллоева, который руководил столицей в течение 19 лет.



До своего назначения Рустам Эмомали занимал ключевые посты в правительстве страны – возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией, Таможенную службу страны. С 2012 года является руководителем Федерации футбола Таджикистана. Сейчас он также возглавляет Маджлис народных депутатов столицы. В конце августа этого года Эмомали Рахмон вручил Рустаму Эмомали орден "Зарринточ" II степени.