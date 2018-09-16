Таджикистан оказался под шквалом критики на сессии Совета ООН по правам человека

08:30 17.09.2018

Таджикистан на 39-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит 10-28 сентября в Женеве, выслушал порцию критики за несоблюдение прав человека и преследование инакомыслящих.



Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, которая вступила в эту должность 1 сентября, сказала: "Мы получаем сообщения из стран Центральной Азии, в частности из Таджикистана, о том, что люди, осуществляющие свое право на свободу выражения мнения, подвергаются угрозам, насилию, произвольным задержаниям, жестокому обращению".



В мае этого года рабочая группа ООН, которая изучала дела о произвольных задержаниях в мире, пришла к выводу, что арест Махмадали Хаита, члена Политсовета ПИВТ, был незаконным и поэтому он должен быть освобожден.



В 13-страничном отчете экспертов ООН говорится, что в течение первых пяти месяцев под стражей Махмадали Хаиту не разрешили пригласить в суд свидетелей, к нему применялось жестокое обращение во время задержания и допросов, а государственные СМИ еще до вынесения приговора объявили его преступником.



В 2015 году 13 членов Политсовета ПИВТ, в том числе Махмадали Хаит, были обвинены в попытке переворота под руководством Абдухалима Назарзода, экс-замминистра обороны, и приговорены к длительным срокам заключения.



Пытки и жестокое обращение



Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет также сообщила на сессии, что ситуация со свободой слова и СМИ, правами национальных и религиозных меньшинств заметно ухудшается. Помимо этого, вызывает озабоченность поступающая информация о пытках и жестоком обращении при задержании, а также безнаказанность виновных в этом лиц.



Источник Радио Озоди в министерстве юстиции сообщил, что заявление Мишель Бачелет основано на предыдущих докладах о соблюдении прав человека в Таджикистане.



"А касательно утверждений о произвольных задержаниях и арестах адвокатов, в том числе Бузургмехра Ерова и членов ПИВТ, правительство уже предоставило свои соображения на сей счет. Эти люди были задержаны за совершение преступлений, не за инакомыслие", - сказал он.



Ситуация серьезная



Правозащитники утверждают: то, что проблема нарушения прав человека в Таджикистане "дошла" до Совета ООН по правам человека – не очень хороший знак.



Виктория Надеждина, глава правозащитной организации Хьюман Райтс Вижн, которая мониторит ситуацию с правами человека в Таджикистане, сказала 13 сентября в беседе с Радио Озоди, что сам факт того, что Верховный комиссар по правам человека подняла на сессии вопрос с Таджикистаном, свидетельствует о серьезности ситуации.



"Это также свидетельствует о том, что ситуация с правами человека в Таджикистане ухудшается. На это указывали также и на ежегодном совещании ОБСЕ по человеческому измерению", - отметила она.



"Поправки в ущерб гражданам"



По словам Надеждиной, с 2017 года нарушение прав человека больше всего ощущают политические заключенные, адвокаты, женщины и дети, представители религиозных меньшинств.



"Мы видим, что правительство совершенствует законодательство, в том числе правовые документы, но на деле это практически не изменило ситуацию. Эти поправки направлены на усиление контроля и ограничение свободы", - сказала собеседница.



По ее словам, поправки в некоторые законы, внесенные в 2016 году – в законы о выборах президента и Маджлиси Оли, об адвокатуре и адвокатской деятельности, а также о собраниях, митингах, демонстрациях и мирных шествиях противоречат Основному закону страны. Например, согласно закону о выборах в парламент, лица, прожившие пять лет за пределами страны, не имеют право выдвигать свою кандидатуру на выборах. Хотя, продолжила Надеждина, сотни тысяч граждан Таджикистана вынуждены жить и работать в России и по несколько лет не возвращаются домой.



Тохир Сафар

16.09.18