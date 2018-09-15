Чиновники, замешанные в скандале с ремонтом музея, могут сбежать из страны, - "ВечБишкек"

08:33 17.09.2018

14 сентября 2018 - Бакыт Стамов



Чиновники, замешанные в скандале с ремонтом музея, могут сбежать из страны



Фракция "Ата Мекен" вынесла свое решение по итогам заседания по вопросу строительства и ремонта исторического музея. Лидер фракции Алмамбет Шыкмаматов зачитал его и поставил на голосование.



По итогам сегодняшнего заседания депутаты приняли решение поручить ГКНБ, Генпрокуратуре и Министерству культуры взять под особый контроль расследование по ситуации с проведением реконструкции исторического музея.



- Госагентство архитектуры и строительства Кыргызстана совместно с Министерством культуры при содействии Генпрокуратуры должны установить местоположение каждого гранитного и мраморного камней, демонтированных при ремонте исторического музея. Просим вас в течение месяца выполнить наше решение.



Кроме того, депутат Бахадыр Сулайманов попросил добавить, чтобы всех фигурантов этого дело не выпускали за пределы Кыргызстан.



- Во время следствия Госстрою, Мире Карабаевой и всем другим необходимо запретить выезжать за границу. Чтобы мы потом через месяц не слышали, что кто-то из них убежал за границу, - добавил он.



Депутаты одобрили его предложение и внесли его в общее решение фракции по итогам заседания.



Напомним, сегодня прошло заседание фракции "Ата Мекен", где депутаты с участием представителей правоохранительных органов обсудили вопрос по строительству и ремонту исторического музея.