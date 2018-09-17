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Сочинский формат. Президенты России и Турции продолжат поиски компромисса по Идлибу
08:52 17.09.2018

17 сентября 2018,
Егор Созаев-Гурьев Кирилл Гулов Алексей Забродин

Идлибский вопрос вновь окажется в повестке встречи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Внеочередные переговоры на высшем уровне состоятся уже сегодня в Сочи, где также будет уделено внимание и двусторонним отношениям. В ходе саммита в "астанинском формате" в Тегеране 7 сентября окончательного решения по Сирии достигнуть не удалось. Поэтому Москве и Анкаре и потребовался новый раунд совещаний. К тому же есть информация, что в Идлибе готовится провокация с использованием химического оружия. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, сочинский диалог должен помочь сторонам добиться сдвигов по сирийской проблеме.

Главная тема предстоящей встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана - разрешение ситуации в сирийской провинции Идлиб. Этот район не контролируется официальным Дамаском, в нем скопилось большое число террористов из различных группировок.

Несмотря на разногласия, крайне важно, что Владимир Путин и Реджеп Эрдоган спустя чуть больше недели после Тегерана вновь сядут за стол переговоров, заявил "Известиям" член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По мнению сенатора, между президентами сложились прочные отношения, а готовность лидеров к новой дискуссии позволяет надеяться на положительный исход сочинской встречи.

- Турция - очень сильный игрок в ближневосточном регионе и к тому же одна из крупнейших стран НАТО. С этим нельзя не считаться. Думаю, личное общение между двумя лидерами даст позитивный результат, который в итоге устроит обе стороны, - подчеркнул сенатор.

С мнением политика согласен и востоковед Роланд Биджамов. По его словам, хотя после тегеранских переговоров Россия и Иран с одной стороны и Турция - с другой так и не пришли к общему знаменателю, как действовать в Идлибе, предстоящий диалог в Сочи подтверждает: Москва и Анкара все равно намерены сохранить "астанинский формат" и найти приемлемое для всех решение.

- Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встречаются уже через 10 дней после прошедшего саммита в Тегеране, на котором мы наблюдали своего рода демарш турецкого президента. Если бы такая встреча не состоялась, это могло бы свидетельствовать о том, что в треугольнике Москва–Анкара–Тегеран события начали развиваться по негативному сценарию. А так встреча в Сочи говорит о том, что формат продолжает функционировать, - сказал "Известиям" политолог.

Роланд Биджамов отметил, что сочинская встреча будет предварять предстоящие переговоры по сирийскому вопросу с участием Франции и Германии. По его мнению, сейчас все идет к политическому урегулированию проблемы, а Россия и Сирия тем временем активно работают над возвращением беженцев и общей нормализацией ситуации.

Идлибская зона деэскалации вызвала бурную дискуссию 7 сентября во время трехстороннего саммита в Тегеране. Реджеп Эрдоган настаивал на использовании формулировки "перемирие" в отношении Идлиба в совместной декларации. Тогда как российский и иранский лидеры предлагали раз и навсегда покончить с экстремистской угрозой, исходящей из сирийской провинции. В итоге главы трех стран призвали группировки в Идлибе разоружиться. При этом Владимир Путин подчеркнул, что экстремистов и террористов при таких мирных инициативах обычно выносят за скобки. Турецкий лидер, мотивируя свое стремление не допустить военной операции в Идлибе, заявил, что опасается большого потока беженцев в Турцию из этого региона Сирии.

В тот же день президенты России и Турции проводили отдельную встречу. Планировалось организовать еще одни переговоры лидеров двух стран в аэропорту уже перед вылетом, но в итоге сделать этого не удалось.

Военные контингенты России, Турции, Ирана и других стран присутствуют на территории Сирии. Но только Москва и Тегеран действуют в САР в соответствии с официальной просьбой правительства в Дамаске.

Перспективы разрешения идлибской проблемы обсуждали в Стамбуле и 14 сентября представители Турции, России, Франции и Германии. С российской стороны во встрече принимал участие помощник президента Юрий Ушаков. Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что стороны пришли к согласию в вопросе о необходимости политического, а не военного решения сложившейся ситуации в Идлибе.

Между тем, по информации Центра по примирению враждующих сторон, в конце августа в зону деэскалации "Идлиб" на склады боевиков были доставлены пластиковые бочки с химическими веществами, которые, предположительно, будут использованы в инсценировке химической атаки с целью обвинения правительственных войск и их союзников в применении оружия массового поражения.

Ранее представители западных оборонных и дипломатических ведомств, а также официальные лица заявляли, что в случае применения официальным Дамаском химического оружия против жителей провинции будет нанесен массированный удар по сирийским правительственным силам.

Источник - известия
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