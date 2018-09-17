Экономика и бюджет СССР во время войны. Что нужно делать Путину

09:03 17.09.2018 Для перестройки экономики на военный лад СССР необходимо было сосредоточить максимум финансовых ресурсов



Журнал "Бюджет"

17.09.2018



Для перестройки экономики на военный лад СССР необходимо было сосредоточить максимум финансовых ресурсов. О том, как собирали доходы в бюджет в годы ВОВ, в материале, подготовленном журналом "Бюджет"

По мнению историков, ни в одной из прошлых войн экономика страны не играла такой важной роли в обеспечении победы над врагом, как в войне 1941–1945 гг. Война потребовала величайшей мобилизации экономики страны, всех материальных ресурсов для обеспечения победы над врагом. Финансовая система Советского государства выдержала испытания военного времени: фронт и тыл бесперебойно обеспечивались денежными и материальными ресурсами. Руководил государственными финансами в тяжелые военные годы А. Г. Зверев, рассказавший о том тяжелом времени в книге "Записки министра".

В 1941 г. военные расходы составили 8,9 млрд руб. Изыскать столь большие средства, существенно превышавшие то, что было запланировано на этот год до войны, оказалось нелегко. Причин было очень много. В первую очередь военные: отступление, временная потеря территории с ее материальными и людскими ресурсами, эвакуация. В 1941 г. вследствие понесенных потерь основные производственные фонды в целом по стране сократились на 28% по сравнению с довоенным уровнем.

Огромный ущерб был нанесен сельскому хозяйству. Если промышленные предприятия можно было эвакуировать и затем наладить производство вновь уже в тылу, то землю нельзя перебазировать и потерянный объем сельскохозяйственной продукции сразу компенсировать было нечем. В руках врага оказались плодороднейшие земли Украины, Крыма, Дона, Кубани, Северного Кавказа. Фашисты грабили и разоряли колхозы и совхозы.

Во вторую очередь существовали некоторые диспропорции в развитии хозяйства, сохранявшиеся с довоенного времени. В те годы металлургическая и химическая промышленность не удовлетворяла в полной мере потребностей страны. Не была завершена реконструкция железнодорожного транспорта.

Огромный размах военных действий и необходимость оснащать армию современной техникой требовали очень крупных материальных и денежных средств. "С 1 июля 1941 года до 1 января 1946 года расходы, связанные с запросами только наркоматов обороны и военно-морского флота, составили 55,1 миллиарда рублей - около 52,2% всех расходов госбюджета за этот период (данные приведены по курсу рубля, установленному с 1 января 1961 года), - вспоминает Зверев. - Сюда не входят суммы, пошедшие на многое другое".



Пополнить бюджет любой ценой

Главной задачей Наркомата финансов в те военные дни стало изыскание средств на перестройку отраслей народного хозяйства, на эвакуацию предприятий и кадров, на срочное расширение военной промышленности и самих вооруженных сил. "Когда мы обсуждали, за счет чего можно их решить, пришли к выводу, что главный упор следует сделать на госбюджет - это могучее средство организации экономики, ее мобилизации, перестройки и контроля в полной мере", - пишет в своей книге нарком финансов.

В результате 57–58% национального дохода, 65–68% промышленной и около 25% сельскохозяйственной продукции удалось использовать непосредственно на военные нужды. Кроме того, Государственный комитет обороны разрешил Наркомату финансов охватить распределительной функцией финансов и государственные резервы (в мирное время они не подлежали прямому контролю Наркомата финансов). Это помогло легче оперировать материальными и финансовыми ресурсами, устанавливая хозяйственные пропорции, удовлетворявшие нужды военного времени.

Перестраивая финансы в военных целях, основной ориентир был сделан на изменение соотношений в распределении национального дохода по фондам накопления, потребления и военных расходов. Пришлось уменьшить затраты на расширенное воспроизводство и сократить долю национального дохода, шедшую на личное потребление у гражданского населения. Иначе стали строиться в материальной сфере отношения между государством и предприятиями, хозяйственными организациями, кооперацией и населением. Во второй половине 1941 г. расходы на финансирование народного хозяйства сократились на 2,2 млрд руб.

Мобилизация так называемых свободных финансовых ресурсов промышленности, торговли и банков долгосрочных вложений стала еще одним источником пополнения военного бюджета. Это дало свыше 2 млрд руб. В целом за четыре с половиной военных года (до конца 1945 г.) поступления от государственных предприятий только по двум основным каналам (отчисления от прибылей и налог с оборота) составили 47,3 млрд руб., то есть около 45% всех доходов госбюджета. Плюс к этому - остальные доходы (подоходный налог с кооперации в городе и деревне, поступления из сберегательных касс и органов государственного страхования, средства социального страхования, таможенные доходы, доходы местных бюджетов СССР и местных советов). Все это составило общий доход от социалистического хозяйства, который за годы войны равнялся 70% всех государственных доходов.

Были установлены новые правила взимания налогов. В июле 1941 г. утверждена временная надбавка к подоходному налогу, но уже в январе 1942 г. ее заменили специальным военным налогом. Поступления от него за 1942–1945 гг. составили 7,2 млрд руб. В ноябре 1941 г. был введен налог на холостяков, одиноких и бездетных граждан, давший до конца 1945 г. 0,8 млрд руб. Всего за четыре с половиной года налоговые поступления от населения составили 13,3 млрд руб., то есть 13% доходов госбюджета.

В апреле 1942 г. был введен в действие новый метод взимания местных налогов. При максимально возможной централизации (общее во время войны явление) была резко ослаблена громоздкость системы. Например, по земельной ренте ранее имелось 80 различных ставок. Столь сильная и, в принципе, уже ненужная дифференциация была уменьшена. Так, налог со строений варьировался от 0,5% до 2% от стоимости объекта, новый налог равнялся 1%, а с жилого фонда - 0,5%.

Все местные налоги и сборы (разовый сбор на колхозных рынках, сборы с владельцев скота и транспортных средств, земельная рента, налог со строений) были упорядочены и точно оформлены с учетом новых условий жизни. В июне 1943 г. был изменен сельскохозяйственный налог: разрешили устанавливать нормы доходности с колебанием до 30% от среднего показателя. Это было сделано для того, чтобы облегчить положение разоренных фашистами районов. На 20% увеличен налог с "неколхозников".

Очень большой вклад в пополнение военного бюджета дали государственные займы. Среди трудящихся было распространено займов на сумму 9 млрд руб., то есть почти вдвое больше, чем за весь довоенный период.

В 1942 г. введен в силу модифицированный текст положения о государственной пошлине, которая приобрела тем самым более высокое финансовое значение. Был расширен перечень действий и документов, оплачиваемых пошлиной, а ставки за них несколько повышены. Именно тогда было установлено, что пошлина взимается при производстве дел в судебных учреждениях, в органах Госарбитража, в нотариальных конторах; при выдаче заграничных паспортов, разрешений на въезд в СССР и выезд из него, видов на жительство; при приеме и выходе из советского гражданства, прописке паспортов, регистрации актов гражданского состояния; при выдаче регистрационных удостоверений на кустарные и ремесленные промыслы и разрешений на право охоты и т. д.

"Даже в дни боев под Москвой и Сталинградом партия не забывала требовать выполнения решений о снижении себестоимости продукции, наилучшем освоении хозрасчета и строгом соблюдении режима экономии", - вспоминает Зверев. Благодаря трудовому героизму тех, кто работал в тылу, себестоимость продукции была снижена. В 1942–1944 гг. в государственной промышленности себестоимость снизилась (по сравнимой продукции) в совокупности на 5 млрд руб., то есть на 17,2%. Наибольших успехов добились военные предприятия. Снижение себестоимости позволило сократить более чем в два раза отпускные цены на вооружение, снаряжение и боеприпасы.



Фонд обороны: все для фронта, все для победы!

Советские труженики помогали Родине, чем только могли. По их инициативе был создан Фонд обороны. На конец 1943 г. в этот фонд поступило уже 1,2 млрд руб., не считая натуральных взносов в виде продуктов, вещей, драгоценностей и т. д. Общая сумма поступлений по налогам и добровольным взносам в период войны составила 27 млрд руб., то есть более 26,4% доходов госбюджета. Советские люди проявляли себя подлинными героями. Ф. П. Головатый, пчеловод хутора Степной колхоза "Стахановец" Новопокровского района Саратовской области, осенью 1942 г. привез в Саратовский обком партии мешок с пачками денег и сказал, что отдаст их в Фонд обороны на покупку самолета.

Персональный боевой самолет решили вручить командиру авиационного истребительного полка, саратовцу майору Б. Н. Еремину. Отважный летчик вместе с колхозником приехал на заводской аэродром. Там Головатый выбрал один из понравившихся ему истребителей. На самолете сделали дарственную надпись, и Еремин улетел под Сталинград. Самолет оказался отличным: он отлетал два срока и затем был отправлен в Саратовский музей. Головатый подарил Красной армии еще один истребитель. На нем Еремин сражался вплоть до победы, совершив 342 боевых вылета и сбив 23 фашистских самолета.

Еще одной формой участия населения в военных расходах страны были денежно-вещевые лотереи. В 1941–1944 гг. провели четыре такие лотереи, давшие 1,2 млрд руб.



Финансисты в погонах

Финансисты Вооруженных сил - эти люди ведали теми большими средствами, которые волею партии и народа постоянно выделялись из бюджета страны на финансовое обеспечение армии. Еще в 1940 г. финансовая служба Вооруженных сил окончательно приобретает стройную организационную структуру, с которой она и подошла к началу войны: в центре - финансовое управление при Наркомате обороны СССР, подчиненное народному комиссару обороны СССР, главному распорядителю кредитов по смете Наркомата обороны; в военных округах - финансовые отделы, подчиненные командующим войсками округов; в соединениях (корпусах и дивизиях) - финансовые отделения, подчиненные командирам соединений; в воинских частях - финансовые части, подчиненные непосредственно командирам воинских частей. Финансирование войск (как и их снабжение) производилось по схеме: центр - округ - соединение - воинская часть.

В июне 1941 г. фронтам и военным округам было ассигновано 4,7 млрд руб. Расходы же составили только 3 млрд. Уже в 1942 г. финорганы рабоче-крестьянской Красной армии справились с исполнением сметы Наркомата обороны. В следующем году был существенно уточнен порядок финансового планирования. Лимиты остатков бюджетных средств регулярно пересматривались. Так, лимит, определенный с 1 августа 1942 г. для Западного фронта в 5,5 млн руб., с 1 января 1943 г. был установлен в 4 млн. Снижение связано с тем, что главные боевые операции развернулись в других районах. Юго-Западному фронту снизили цифру с 2 млн до 0,6 млн, Донскому фронту - с 2,5 млн до 0,8 млн, Ленинградскому фронту повысили с 4,5 млн до 6 млн руб.

Одновременно проводилась огромная работа по режиму экономии и снижению цен на боевую технику. Финуправление НКО действовало здесь в теснейшем контакте с Наркоматом финансов СССР. Объединенные усилия принесли исключительные результаты. Удалось вследствие умелого пересмотра калькуляции цен на изделия и разумной экономии материалов для оборонных заводов сохранить для государства 50,3 млрд руб. - это гигантская сумма, равная расходам за 138 дней войны! Финуправление НКО проявляло инициативу, стремясь не только сберечь народную копейку, но и потратить ее наиболее целесообразно. Источник - Номад

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