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|Груз-200. Какую компенсацию получают родственники погибших в РФ кыргызстанцев
10:06 17.09.2018
17 сентября 2018, Бишкек, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Родственники умерших в России кыргызстанцев получают 50 тысяч сомов компенсации. Об этом журналистам рассказали в Департаменте консульской службы Министерства иностранных дел КР.
По данным чиновников, за первое полугодие 2018 года на родину переданы тела 128 скончавшихся за границей граждан КР. Из России за этот период отправлено 90.