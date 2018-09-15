 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Актобе. КазШкольниц оставили на второй год за ношение платков
10:16 17.09.2018

Родителей детей, отказывающихся посещать школу без платка, оштрафовали.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Несколько девочек остались на второй год в Актюбинской области из-за нарушения порядка ношения единой школьной формы.

Как сообщает Sputnik Казахстан, дети отказались посещать уроки без платков.

В связи с этим их не смогли перевести в следующий класс. Кроме того, детей вообще не пустили в школу.

Руководитель областного департамента образования Ляззат Уразбаева рассказала, что в прошлом году детей, которые не хотели снимать платки, было намного больше - более 340 человек. Но после того, как в области началась кампания по разъяснению правил ношения школьной формы, многие приверженцы нетрадиционных мусульманских течений пошли навстречу, и их дети перестали ходить в платках.

Что касается родителей, чьи дети не посещали школу из-за отказа носить платки, то их оштрафовали на пять МРП каждого.

Отметим, что 14 января 2016 года министр образования и науки издал приказ, на основании которого утверждены единые требования к школьной форме. Согласно правилам, школьная форма включает в себя пиджак, жакет, брюки, рубашку, юбку, классическую блузу (зимний вариант формы: трикотажный жилет, сарафан, водолазка).

Единая школьная форма введена, как сказано в министерском документе, "в целях создания в школе равных возможностей, деловой атмосферы и воспитания толерантности".

Источник - ru.sputniknews-uz.com
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