Как Сирия перехватывает израильские ракеты (видео)

11:50 17.09.2018

В Сети опубликованы кадры перехвата израильских ракет сирийскими средствами ПВО.



Ранее сообщалось, что Сирия отразила ракетную атаку ВВС Израиля по окрестностям международного аэропорта Дамаска. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, взрывы нанесли лишь материальный ущерб.



Израильская армия отказалось комментировать сообщения о своей причастности к удару.



Силы обороны Израиля многократно наносили ракетные удары по сирийской территории. В частности, в сентябре подверглись атаке военные объекты в Тартусе и Хаме.



Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.





