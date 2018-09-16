Новым министром юстиции Киргизии двинули М.Джаманкулова, министром по аппарату - Ш.Асымбекова, предом Госкомпромэнерго - Э.Осмонбетова

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18:23 17.09.2018
Премьер-министр внес в Жогорку Кенешу предложения по новым членам правительства
Мунара Боромбаева.
Мухаммедкалый Абылгазиев внес на рассмотрение Жогорку Кенеша предложения на должности министров и главы госкомитета по промышленности, энергетике и недропользования. Об этом сообщили в правительстве в понедельник.
На пост министра юстиции предложена кандидатура Марата Джаманкулова, который на данный момент является советником председателя Конституционной палаты Верховного суда КР. Прежний министр Айнур Абдылдаева оставила должность в августе этого года.
На должность руководителя аппарата кабмина в ранге министра предложена кандидатура Шамильбека Асымбекова. В данное время он является первым замглавы аппарата правительства. Прежний руководитель аппарата правительства Мурат Мукамбетов освобожден от должности 8 августа по собственному желанию
На пост главы госкомпромэнерго внесена кандидатура Эмиля Осмонбетова, который ранее был членом совета директоров ОАО "Кыргызалтын". Бывшего главу госкомитета Уланбека Рыскулова освободили от должности в начале сентября.
Комитет ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрит все кандидатуры 18 сентября.