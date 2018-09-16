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Выборы в Приморье России обернулись жутким скандалом: счетоводов - на мыло!
18:38 17.09.2018

Искусство натянуть сову на глобус

Алексей Иванов

Есть такое крылатое рунетовское выражение: "натягивать сову на глобус". Оно означает трудновыполнимые действия, связанные с экстремальными подтасовками, манипуляциями, подгонкой реальности под какие-либо полуфантастические установки.

We can do it! - сказали кудесники из приморского избиркома и сотворили невозможное. Поистине рукотворное чудо. Победа на губернаторских выборах кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, 7-8-процентный разрыв между ним и кандидатом от "Единой России" Андреем Тарасенко, ценой умопомрачительных усилий превратились через несколько часов в лидерство (полтора процента) Тарасенко.

"Видимо, по данным протоколов, выросло число голосов за Тарасенко" - с обезоруживающей улыбкой заявил РИА Новости представитель региональной избирательной комиссии. Получается, что во всех последних подсчитанных протоколах галочки стоят исключительно напротив фамилии единоросса. Натянули-таки бедную птичку на трехмерную модель Земли?

"Скандалом завершился второй тур губернаторских выборов в Приморье. Практически весь день, согласно данным ЦИК, лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В СМИ и соцсетях обсуждалась новая региональная сенсация, а политологи комментировали причины и последствия победы Ищенко, однако через несколько часов результаты были изменены странным образом. В промежуток с 98,77% до 99,03% обработанных протоколов количество количество голосов за Ищенко уменьшилось на 5 тысяч, что в принципе невозможно, а за Тарасенко - увеличилось на 13,5 тысяч, что позволило единороссу выиграть выборы. Такое изменение результатов спровоцировало бурю обсуждений о вбросах, фальсификациях и переписывании итоговых протоколов" - отмечает портал "Актуальные комментарии" (прокремлевский, кстати).

"Тот кульбит, который был сделан, невозможен чисто математически. Это самая крупная подтасовка в России", - заметил Александр Глебов, депутат Думы города Владивостока. "Судя по тому, как менялись результаты, махинации с данными проводились на этапе внесения данных в базу ГАС "Выборы". Это делается в ТИКах, именно поэтому изменения были столь масштабными. Переписывание протоколов на отдельных УИКах не смогли бы так повлиять на ситуацию", - считает главред сайта "Актуальные комментарии" Михаил Карягин. "Вы же хотели аргументы против прямых выборов глав регионов? Предъявлены. Сполна. Ничего не меняется двадцать пять лет. И не будет меняться. Куда честнее и чище наделять глав полномочиями региональными парламентами", - написал в своем Telegram-канале директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. "Неужели Тарасенко - столь ценный кадр, чтоб можно было так дискредитировать избирательную систему?" - задается вопросом политтехнолог Аббас Галлямов в Facebook.

Бизнесмена-застройщика Андрея Ищенко успели поздравить с уверенной победой его партийный шеф Геннадий Зюганов, приморский экс-губернатор Евгений Наздратенко, депутат Законодательного собрания Приморского края Юлия Толмачева и многие другие... В 7:40 утра (0.40 мск) Ищенко объявил бессрочную голодовку. "Сегодня поздней ночью, когда было обработано 95,74 % бюллетеней, я лидировал с солидным отрывом, на утро магия чисел мне пророчит провал. Друзья, у нас с вами воруют голоса. Вероломно и нагло крайизбирком пытается украсть нашу победу. Я выиграл эти выборы! Объявляю бессрочную голодовку на площади борцов за власть Советов во Владивостоке. В данный момент юридическая служба КПРФ готовит иски в суд для опротестования итогов выборов по Артему, Уссурийску, Находке и Владивостоку (Советский район). У нас есть полная доказательная база для этого" - написал он. Сотни сторонников Ищенко пришли к зданию администрации Приморского края. Проезжающие по Светланской улице автомобилисты приветствуют собравшихся гудками.

Ранее к зданию избирательной комиссии Советского района Владивостока прибыли пожарные. Свои действия они объяснили информацией о возгорании на третьем этаже и необходимостью эвакуации. При ближайшем рассмотрении оказалось, что приезд пожарных вызван отказом наблюдателей от КПРФ покидать участок. Тогда же полиция оцепила здание ТИК Уссурийского городского округа. В него пытались пройти депутат Госдумы Юрий Афонин и член заксобрания Анатолий Долгачев, но их в помещение не пустили по причине "сломанного замка".

"Это беспредел не только в отношении Приморского края, это беспредел в отношении всей страны, всей политической системы и даже в отношении руководства страны" - говорит депутат Госдумы, пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко. Он рассказал "Интерфаксу" о массовых фальсификациях в Уссурийске: "По участку 2846 у нас есть копия протокола, где 219 голосов за Ищенко, 247 за Тарасенко, но в данный момент в ГАС "Выборы" вбиты цифры: 216 за Ищенко, 1347 за Тарасенко. Председатель участка 2866 сбежал, забрал с собой все документы. Нам не выдали копию протокола, наши члены избирательной комиссии заблокированы в одном помещении, не могут перемещаться; они вызывали дополнительный наряд сотрудников полиции, но никто не приехал". Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Приморья по региональной политике и законности Артем Самсонов сообщил порталу dvnovosti.ru, что сфальсифицированы результаты на 22 УИКах в Уссурийском городском округе. Результаты на 10 из этих участков, по его словам, изменены уже после введения протоколов в систему ГАС "Выборы".

"Единая Россия" в ответ обвинила компартию в подкупе избирателей. "Стало известно, что как минимум во Владивостоке куплено 13 тыс. человек, в Находке 6 тыс. человек, в Хасане около 5 тыс. По нашим данным, людей подвозили к участкам на авто и сразу же раздавали деньги. За голос платили от 500 до 2 тыс. рублей", - поведал ТАСС представитель штаба Андрея Тарасенко. "Мы располагаем достоверной информацией, которой сейчас даем официальный ход. О том, что порядка 40 млн рублей штаб кандидата КПРФ потратил на привод избирателей. В подтверждение этого имеются аудио- и видеозаписи, а также фото", - заявил журналистам первый заместитель секретаря регионального отделения ЕР Игорь Хрущев.

По словам же председателя Общественной палаты Приморского края Бориса Ступницкого, наблюдатели не зафиксировали нарушений в ходе второго тура.

Центральная избирательная комиссия РФ не будет подводить итоги второго тура губернаторских выборов в Приморье. "Пока тщательно не разберем все жалобы, которые поступят, итоги подводить не будем", - сказала корреспонденту ТАСС глава Центризбиркома Элла Памфилова. В интервью РИА Новости она допустила возможность отмены результатов приморских выборов. ЦИК направит специалистов в Приморский край, чтобы получить дополнительную информацию.

Ищенко рассказал журналистке Таисии Бекбулатовой о ночном звонке Зюганова Памфиловой. Та якобы пожаловалась, что не может влиять на ситуацию, что краевая избирательная комиссия "взбунтовалась и неподконтрольна ей".

***

Внутриполитический блок АП и местные власти сначала подставили Президента РФ, начисто провалив избирательную кампанию кремлевского кандидата. И подставили вдвойне, когда организовали столь топорное и столь позорное вмешательство в подсчет голосов на самом финише. Давайте рассуждать цинично: существует масса способов обратить неудачу в свою пользу без лишнего шума. Имеются разноплановые рычаги, тихие, деликатные методы. Сляпать раскатистое позорище, подобное сегодняшнему - это надо умудриться.

Источник - Завтра
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