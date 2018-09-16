Ложь - неотъемлемая часть британской политической культуры, - А.Тюрин

18:40 17.09.2018

"Дело Скрипаля" иллюстрирует способ функционирования англосаксонской политической системы



Александр Тюрин



Все бросились обсуждать то, что не договаривают Петров и Боширов - а не договаривают они, конечно, много. (Люди эти участвуют в сомнительном бизнесе и перевозят в личном багаже из Англии снадобья, находящиеся под запретом в России.) И вроде как английская версия "дела Скрипаля" из-за этого стала обретать некую обоснованность.



Однако бредовость английской версии никуда не делась. Англичане пытаются натянуть сову на глобус и от этого сова давно превратилась в ошметки.



1. Согласно английской версии, эти Злые Русские намазали гель на ручку двери дома Скрипалей. И, в самом деле, отравляющее вещество (ОВ) в виде легко испаряющейся жидкости быстро бы улетучилось, поразив скорее прохожих на улице, чем Скрипаля. Гель же состоит из твердой фазы в виде полимерного каркаса и жидкой дисперсионной среды. В данном случае каркас удерживает жидкое ОВ.



Но согласно английской же версии, эти Злые Русские перевозили ОВ в флаконе для духов, для последующего применения с насадкой. С помощью механического выжимания поршневым микронасосом должна создаваться мелкодисперсная взвесь жидкого препарата в воздухе, то есть спрей или аэрозоль.



Однако гель и спрей - совершенно разные вещи. Гель из флакона с духами не выдавишь.



2. То, что применялось в Солсбери, и то, что послужило причиной отравления через несколько месяцев двух наркоманов в Эймсбери не может быть одним и тем же веществом. В Эймсбери был действительно использован (согласно рассказу пострадавшего наркомана) спрей из флакона, который до этого находился в герметической пластиковой упаковке. Флакон имеет пластмассовые детали, соединяющие его полость с окружающим пространством, и сам по себе не является герметичным; из него постоянно выходило бы ОВ. Так что флакон из Эймсбери является лишь признаком местного английского происхождения ОВ.



3. Боевые отравляющие вещества (обозначаемые как "Новичок") , разрабатывались в свое время как оружие массового поражения, причем в бинарных боеприпасах. Его применение в виде средства убийства конкретного человека - это главный признак лживости английской версии. Согласно этой версии получается - Злые Русские совершили невероятные ухищрения для применением боевого ОВ "Новичок" лишь чтобы оставить ясный след того, что (1) орудие убийства происходит из России, (2) Россия не уничтожила свое химическое оружие, (3) Россия наверняка помогает сирийскому режиму применять химическое оружие против "своего народа", (4) Злые Русские в реальности точно такие же, как в снятом ранее английском телесериале, в котором они также применяли "Новичок".



4. Почему Злые Русские не применили куда более эффективные и удобные средства поражения, не оставляющие явного следа "Made in Russia"? Этот вопрос даже не рассматривается в английской версии. Как и то, зачем Злые Русские захотели убить Скрипаля, уже разоблаченного и отсидевшего в России. Собственно для английских сценаристов считается априорно ясным, что Злые Русские просто хотят поразить своим злодейством весь мир, потому это генетические орки и монстры, во главе у которых Темный Властелин.



5. Злые Русские прилетают прямым рейсом из Москвы, с российскими паспортами, ездят на общественном транспорте, маячат около магазинных витрин и ходят повсюду сладкой парочкой. Вообще-то это противоречит азам профессионального киллерства наверное уже лет двести. Но зато это киношно. В голливудских фильмах и английских телесериалах Злые Русские именно так и поступают.



Я тут перечислил лишь несколько бросающихся в глаза несуразностей в английской версии "дела Скрипалей". На самом деле их, конечно, больше. Так, судя по хронометражу событий, Злые Русские прибыли в Солбсери, когда Скрипаль с дочерью уже покинули дом; так что намазывание ручки двери у дома было бы совершенно бессмысленным делом.



Англосаксонская политическая система включает в себя ложь как системный фактор. Это отражает мутный нечестный мафиозный характер реальной западной власти - власти денежных мешков. Англосаксонская правящая финансовая олигархия выросла из купеческих сообществ, жиревших на работорговле, пиратстве, наркоторговле (опиум), захвате чужого труда и чужих ресурсов, для которых путь обмана и агрессии всегда был основным. И англосаксонские государства, и англосаксонские партии являются лишь политическими комитетами этой финансовой олигархии, которую никто никогда не выбирал и которая имеет прекрасные возможности действовать на глубинном непрозрачном уровне (deep state). Практически все войны последних 150 лет англосаксонские элиты начинали с провокации и накручивания военной истерии с помощью полностью контролируемых ими СМИ. Агрессивность и лживость англосаксонской политической системы вытекает из логики функционирования западного капитализма, которому постоянно нужны новые дешевые ресурсы, новые источники накопления капитала, новые контролируемые рынки сбыта, иначе происходит падение нормы прибыли.