Чему учат в филиалах иностранных вузов в Узбекистане

18:52 17.09.2018 Не отходя от дома.



В Узбекистане объявили об открытии менее чем за год филиалов нескольких зарубежных вузов. В их числе – филиалы пяти ведущих московских университетов и институтов, американского Университета Вебстера и двух корейских – Технического института Еджу и Пучонского университета.



Но громкими заявлениями дело не ограничилось. В конце декабря прошлого года правительство объявило о пятилетнем освобождении иностранных вузов от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные фонды. Кроме того, их освободили от единого социального платежа и налога на доходы физлиц в части оплаты труда иностранных работников.



Уже в нынешнем учебном году свои двери для абитуриентов открыли три вуза: филиал НИТУ "МИСиС" в Алмалыке, Технического института Еджу и Пучонского университета - в Ташкенте. Если учесть, что до этого за 26 лет независимости были открыты всего 7 филиалов зарубежных вузов, становится понятно, что нынешние темпы перехода к "иностранному стандарту" обучения стали настоящим прорывом.



Сфера высшего образования Узбекистана уже имеет опыт внедрения и западных, и российских стандартов. Попробуем разобраться, каков рынок образовательных услуг иностранных вузов в Узбекистане и в чем их основные отличия от местных государственных вузов.



Учиться выходит дорого



Пионерами на узбекском рынке высших образовательных услуг были Ташкентский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова (Россия) и Международный Вестминстерский университет (Британия) в Ташкенте. Они были открыты в 2001-2002 годах – спустя почти 10 лет после обретения страной независимости. Казалось, начало было положено хорошее. Однако в последующие 15 лет (с 2002 по 2017 гг.) в Узбекистане открылось всего 5 филиалов иностранных вузов.



Сегодня в республике действуют уже 10 филиалов зарубежных вузов – включая три, открывшиеся за последний год. Их программы ориентированы на экономику, финансы, бизнес, менеджмент и экономическое право; есть вузы, дающие инженерно-техническое и гуманитарное образование.



Информация о филиалах иностранных вузов в Узбекистане



С момента создания Сингапурский институт в Ташкенте негласно считался конкурентом Вестминстерского университета (МВУТ). Стоит заметить, что у Сингапурского института требования для поступления немного ниже. Например, если для поступления в МВУТ минимальный балл по IELTS (экзамен по английскому языку) составляет 5,5, то в Сингапурском он обычно на полбалла ниже – 5,0. Помимо этого, в Сингапурском несколько мягче требования к вступительным экзаменам по математике.



Как видим, обучение в филиалах зарубежных вузов, как правило, ведется на русском (в российских вузах) и английском языках (во всех остальных случаях). При этом в вузах с английским языком обучения необходимым требованием при поступлении является наличие сертификата IELTS с минимальным количеством баллов от 5,0 до 6,0 – в зависимости от вуза.



Стоимость обучения в филиалах зарубежных вузов в разы выше, чем государственных вузах. Исключение составляет Ташкентский филиал РГУ нефти и газа им. Губкина.



Квоты на обучение и его стоимость



Для сравнения возьмем стоимость обучения на контрактной основе в государственных вузах Узбекистана. Она составляет от 8.293.500 сумов ($1.055) до 11.058.000 сумов ($1.407). Два этих фактора: язык и стоимость обучения - объясняют, почему в иностранные вузы конкурс ниже, чем в государственные. В филиалах зарубежных вузов на одно место претендуют от 2 до 7 абитуриентов, тогда как в столичных государственных вузах этот показатель в нынешнем году составил от 4 до 12 человек.



Суммарное же количество квот по всем филиалам зарубежных вузов составляет всего 5% от общего количества квот в государственных вузах.



Учеба за рубежом



В Узбекистане считается престижным получить образование не только в местных филиалах иностранных вузов, но и вообще за рубежом. Так, в 2017 году в российских вузах училось свыше 24 тысяч студентов из Узбекистана. Эти данные были озвучены руководителем представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктором Шуликой на открытии выставки "Образование и профессия – 2017" в Ташкенте. Учитывая, что в 2015 году таких студентов насчитывалось чуть больше 16 тысяч, очевидно, насколько увеличился интерес к обучению за границей.



Любопытно взглянуть, сколько студентов из Узбекистана училось по всему миру в том же 2015 году.



Количество студентов из Узбекистана в разных странах мира



Успеваемость против посещаемости



О том, как идет процесс обучения в филиалах иностранных вузов, корреспондент "Ферганы" побеседовал с выпускниками Вестминстерского Университета и Туринского политехнического университета, а также со студентами Сингапурского института развития менеджмента.



– Каково приблизительное соотношение местных и приглашенных преподавателей в ваших вузах?



Шерзод, 26 лет (выпускник Вестминстерского Университета): "Буквально несколько преподавателей – англичане. Остальные иностранцы – приглашенные преподаватели из Индии и Пакистана с дипломами иностранных вузов. Около 90% – местные преподаватели, в основном обучавшиеся в Англии и других вузах за рубежом, а также закончившие Ташкентский Вестминстерский университет. Насколько мне известно, именно диплом западного вуза или Ташкентского Вестминстерского университета – обязательное требование к преподавателям".



Манзура, 23 года (выпускница Туринского политехнического университета): "Местные преподаватели проводят занятия только на первом курсе. Начиная со второго курса, когда вводятся профильные предметы, преподают итальянцы или приглашенные преподаватели из иностранных вузов".



Наргиза, 20 лет (студентка Сингапурского института развития менеджмента): "В нашем институте лекции читают преподаватели-иностранцы, а вот семинары и практические занятия ведут местные преподаватели с дипломом об окончании иностранного (западного) вуза".



– Как вы могли бы охарактеризовать качество образования в вашем вузе?



Шерзод: "Несколько лет назад качество образования в Вестминстерском университете было на голову выше, чем сейчас. На мой взгляд, есть две причины снижения качества образования. Во-первых, 6-7 лет назад количество преподавателей-англичан было намного больше, а общее количество студентов – в несколько раз меньше. В последние годы резко уменьшилось число "иностранных" преподавателей и увеличилось не только общее количество студентов в университете вообще, но и число студентов в группах. Во-вторых, в последнее время в университете постепенно внедряют те же самые правила и порядки, которые приняты в государственных вузах Узбекистана. В результате университет теряет "шарм" английского вуза. Но, несмотря на это, уровень образования в МВУТ все-таки остается выше, чем в государственных вузах страны".



Манзура: "Обучение в Туринском университете ведется по европейским стандартам. Хотя здесь нет обязательных посещений занятий, студенты по большей части сами стараются их не пропускать. Дело в том, что в конце каждого курса студенты сдают экзамены-тесты, а пропуски отрицательно сказываются на их результатах. В университете принята весьма удобная система распределения, при которой студенты могут выбрать специальности уже на втором курсе, то есть после того, как проучатся год и глубже проникнут как в учебный процесс, так и в специфику будущей специальности".



Наргиза: "У нас все зависит от самих студентов. Кто хочет учиться и получить не только диплом, но и знания, тот старается. А кто не хочет учиться, тот по окончании учебы имеет только диплом и ничего больше".



– В чем, на ваш взгляд, основные отличия иностранных вузов от государственных?



Шерзод: "Исходя из личного опыта и рассказов друзей, могу назвать два основных отличия. Первое. Поступить в МВУТ или в другой иностранный вуз не составляет большого труда. А вот, чтобы учиться там, нужно приложить уже существенно больше усилий. В государственных же вузах все наоборот: поступить туда тяжело, а вот учиться гораздо легче. Второе отличие – степень свободы. Каждый раз, когда я переступал порог Вестминстерского университета, у меня возникало ощущение, что я на "свободной территории". Тут нет "обязаловки" в посещении занятий, никто никого не заставляет носить определенную форму одежды (во многих вузах Узбекистана введен дресс-код: белый верх, черный низ, галстук. – Прим. "Ферганы"), нет субботников, уборки территорий и тому подобного. Каждый студент полностью самостоятелен в выборе лекций и семинаров или библиотеки для самостоятельных занятий. Главное при этом – результат, то есть успеваемость. А вот в госвузах все обстоит иначе. Здесь главный фактор в учебном процессе – посещаемость. Так что основной доблестью студента в государственном вузе является усидчивость: важно прийти утром на занятия и просидеть там целый день".



– Насколько востребованы на рынке труда выпускники иностранных вузов?



Шерзод: "Могу с уверенность сказать, что выпускники МВУТ востребованы. Вестминстерский университет считается одним самых престижных вузов экономического профиля. Многие выпускники МВУТ занимают высокооплачиваемые должности в иностранных компаниях. Немало выпускников МВУТ работают на руководящих должностях в госучреждениях, включая министерства, правительственные учреждения и Центральный банк. Одним словом, на рынке труда Узбекистана диплом МВУТ котируется высоко.



Манзура: "Как правило, около трети выпускников Туринского университета продолжают обучение в Италии – в магистратуре головного университета по различным грантовым программам, а также и за свой счет. Что касается остальных, то выпускники факультета машиностроения прямиком идут в автопромышленность, с других факультетов тоже трудоустраиваются без особых проблем. По крайней мере, те, кто окончил университет в прошлом году, уже все работают в компаниях (кроме тех, кто уехал в магистратуру в Италию). Половина же нынешнего выпуска уже имеют работу, даже еще не получив на руки диплом".



Если говорить о Ташкентском филиале Сингапурского института, то по состоянию на октябрь 2016 года известно, что из 1503 его выпускников трудоустроены были 69%. Особенно востребованными они оказались в частном секторе.



Однако и государство весьма внимательно присматривается к филиалам иностранных учебных заведений. Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приветствует назначение не только выпускников, но даже студентов этих вузов на высокие государственные посты. 22-летний выпускник Сингапурского университета Алишер Садуллаев стал заместителем министра образования, магистрант ташкентского филиала Туринского политехнического университета Олимжон Туйчиев – заместителем генерального директора Агентства по науке и технологиям Узбекистана, а студент четвертого Вестминстерского университете курса Саидакбархон Акбаров – заместитель главы Госкомтуризма.



Таким образом, очевидно, что у иностранных вузов в Узбекистане - серьезные перспективы, как и у их выпускников.



Навруз Мелибаев Источник - Фергана

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537199520

Новости Казахстана

- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания

- Совместное заявление Правительства РК и Национального Банка Казахстана по новым мерам дополнительной поддержки аграрного сектора

- Уникальное производство мяса индейки растет благодаря господдержке

- Бакытжан Сагинтаев посетил предприятие угольной промышленности в Экибастузе и ознакомился с подготовкой к отопительному сезону

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2018 года №557

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2018 года №561

- О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-июль 2018 года

- Кадровые перестановки

- Более 1000 деревьев высадят на обновленном проспекте Абая в Алматы

- В МИР РК состоялось заседание Штаба по обеспечению углем

