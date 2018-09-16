Генпрокуратура Узбекистана пресекла сбор денег с пенсионеров на оплату труда хлопкоробов

18:53 17.09.2018

Генеральная прокуратура Узбекистана пресекла в городе Янгиюле Ташкентской области незаконный сбор денег с пенсионеров на оплату труда хлопкоробов. Видеосюжет об этом выложен на странице ведомства в Facebook.



Сигнал о противоправных действиях поступил через Telegram-бот "Пахта-2018" ("Хлопок-2018") – в сообщении говорилось о незаконном сборе денег в 15 янгиюльских махаллях (кварталах). Однако в ходе оперативно-следственных мероприятий были выявлены нарушения лишь в махалле "Янгибог". Здесь по инициативе председателя и ответственного секретаря схода граждан с 71 пенсионера было собрано примерно по 25 тысяч сумов ($3). Общая сумма составила около 1,5 млн сумов ($187). На эти деньги предполагалось нанять хлопкоробов из Ферганской области, заплатив каждому из них 100 тысяч сумов ($12) в качестве аванса и 750 тысяч ($94) за весь период страды.



Ответственный секретарь махалли, которая непосредственно собирала деньги с пенсионеров, передала правоохранительным органам тетрадь, где она фиксировала, кто и сколько дал денег. Генпрокуратура вернула пенсионерам все незаконно собранные средства. Против председателя и секретаря схода граждан возбуждено дело по статье 200 ("Самоуправство") Кодекса Узбекистана об административной ответственности.



Telegram-бот "Пахта-2018" для сбора информации о принудительном труде и других нарушениях прав человека во время хлопковой кампании создал юрист и блогер Хушнудбек Худойбердыев. По его словам, в каждом обществе сильна роль общественного контроля, поэтому он и решил создать канал связи не между гражданами и государством, а между гражданами и гражданами, чтобы люди сами помогали правоохранителям выявить случаи принудительного труда. Бот в популярном в республике мессенджере активировали свыше 5000 пользователей.



Принудительный труд при сборе хлопка в Узбекистане использовался десятилетиями. Однако в этом году правительство пообещало искоренить нарушения прав человека, мотивировав население на добровольное участие экономической выгодой. Впрочем, глава Минтруда Шерзод Кудбиев отметил, что некоторые хокимы (главы администраций) все еще думают "по-старому", требуя плана и разнарядки. В этой связи министр допустил случаи принудительного труда, но заявил, что против нарушивших закон руководителей будут приняты самые жесткие меры.



Чиновник добавил, что теперь жалобы можно направлять через Telegram-канал ведомства, где не нужно указывать своего имени и других персональных данных, кроме номера телефона. Каждое обращение, касающееся принудительного труда, будет изучено – для этого по всей стране работают 200 инспекторов Государственной трудовой инспекции, которые при поступлении сигнала смогут выехать в любой район и разбираться в ситуации на месте.



Несмотря на это, в период текущей хлопковой кампании уже были зафиксированы случаи принудительного труда. В Андижанской области местные власти выгнали на поля работников предприятий сферы ЖКХ и компании "Узбектелеком", а в Ферганской области чиновники заставили заниматься сбором хлопка фермеров, специализирующихся на выращивании овощей.



О том, как хлопкоуборочная кампания в Узбекистане проходила в предыдущие годы, можно узнать из материалов специальной рубрики "Ферганы".