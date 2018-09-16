Конь Аркадага - Акхан стал мировым рекордсменом по ходьбе на задних лапках

20:39 17.09.2018

Президентский конь Акхан – мировой рекордсмен



Во время прошедших 15 сентября на берегу Каспийского моря красочных торжеств в честь завершения инициированного Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым Международного ралли "Амуль-Хазар 2018", помимо чествования победителей автогонок, состоялось еще одно замечательное событие, которое войдет в историю.



Главе государства и всем участникам празднества был представлен сертификат о внесении в Книгу рекордов Гиннесса скакуна Акхана из Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана. Так были официально зарегистрированы необыкновенные способности коня – ему удалось пройти 10 метров на дыбах всего за 4,19 секунды, побив прежний рекорд в этой уникальной номинации, то есть, в два раза улучшив предыдущий лучший результат.



И в абсолютной закономерности этого рекорда, помимо судей – представителей всемирно известного издания, которые в свое время регистрировали данное достижение, убедиться могли и многочисленные зрители, присутствовавшие на празднестве в Авазе. Артистично и с достоинством поклонившись публике, Акхан легко сделал "свечку" и изящно прошагал в вертикальном положении определенное расстояние.



Восхищенные зарубежные гости буквально повскакивали с мест, спеша запечатлеть на свои гаджеты невиданное зрелище. Отовсюду, на разных языках мира слышались возгласы удивления и восторга. Но столь впечатляющие способности Акхана не являются чем-то диковинным для туркменистанцев, которые прекрасно знают, до каких непревзойденных высот могут взлетать эти "крылатые" скакуны, если их воспитывает талантливый сейис. А у Акхана покровитель – сам глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, являющийся умелым и опытным наездником, наставником в данной области, знатоком и ценителем искусства коневодства.



Этот рекорд также служит еще одним подтверждением эффективности той огромной подвижнической деятельности Президента Туркменистана по возрождению и преемственности замечательных традиций национального коневодства. Историки считают ахалтекинцев первой породой, разведение которой проходило при непосредственном участии человека. Селекция этих чистокровных коней началась еще в третьем тысячелетии до нашей эры, на территории Ахалского оазиса в Туркменистане. Эта местность и дала название туркменским коням. Ахалтекинцы по сей день разводятся "в себе", не допуская крови других породных групп.



Главе государства принадлежит неоценимая заслуга в деле сохранения и приумножения славы ахалтекинской породы. Туркменистан сегодня становится международным центром племенного коннозаводства, а наши скакуны и наездники – победителями крупнейших смотров, престижных конноспортивных состязаний и скаковых турниров, проходящих за рубежом.



Свидетельством тому и череда блестящих побед созданной Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым группы национальных конных игр "Галкыныш" на всемирных цирковых фестивалях. В их представлениях воплотилась роскошная царственная стать "райских" скакунов и их блестящая выучка – плод кропотливых усилий сейисов.



Достижение Акхана из Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана добавило еще один выразительный штрих в портрет туркменского скакуна, еще одну жемчужинку в сверкающую корону его неувядаемой славы, которая, зародившись в древние века и облетев планету, возвращается сегодня благодаря стараниям главы государства в новом блеске.



Символично, что это приятное событие – вручение сертификата о внесении Акхана в Книгу рекордов Гиннесса – совпало с церемонией в честь победителей финишировавшего Международного ралли "Амуль-Хазар 2018".



В основе этого проекта лежит идея возрождения Великого Шелкового пути, большой импульс развитию которого в свое время придали ахалтекинские скакуны, на которых прокладывались новые маршруты этой легендарной трассы, сопровождались торговые караваны, мчались гонцы.



При этом конь для туркмена был не просто средством передвижения – как сегодня транспорт – он был практически членом семьи, предметом особой заботы, душевной привязанностью. Недаром говорят в народе: конь – крылья души!