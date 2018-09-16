 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.09.2018
20:55  Эрдоган: Россия и Турция создадут в Идлибе демилитаризованную зону
20:41  Аркадаг лично запустил супер-газо-хим-комплекс в Гарабогазе
20:39  Конь Аркадага - Акхан стал мировым рекордсменом по ходьбе на задних лапках
18:53  Генпрокуратура Узбекистана пресекла сбор денег с пенсионеров на оплату труда хлопкоробов
18:52  Чему учат в филиалах иностранных вузов в Узбекистане
18:40  Ложь - неотъемлемая часть британской политической культуры, - А.Тюрин
18:38  Выборы в Приморье России обернулись жутким скандалом: счетоводов - на мыло!
18:23  Новым министром юстиции Киргизии двинули М.Джаманкулова, министром по аппарату - Ш.Асымбекова, предом Госкомпромэнерго - Э.Осмонбетова
11:53  Жизненный цикл русской революции: опыт теоретического и сравнительного исследования. Часть 2, - М.Дэвид-Фокс
11:50  Как Сирия перехватывает израильские ракеты (видео)
11:46  Энергетическая война XXI века. Польша, - Б.Марцинкевич
11:45  В чем причины казахстанской синофобии
11:43  Путь к войне. К 80-летию Мюнхенского раздела Чехословакии. Как это было. Ч. 2, - О.Айрапетов
11:35  Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев принес присягу молодого воина Службы госбезопасности
10:18  Аркадаг отказался прибыть на саммит глав государств СНГ в Душанбе. У него - ралли, поедет Пурли
10:16  Актобе. КазШкольниц оставили на второй год за ношение платков
10:06  Груз-200. Какую компенсацию получают родственники погибших в РФ кыргызстанцев
10:04  Бишкек. Продажа детей из детских домов. Мэрия "похоронила" результаты проверки, - 24.kg
09:03  Экономика и бюджет СССР во время войны. Что нужно делать Путину
08:52  Сочинский формат. Президенты России и Турции продолжат поиски компромисса по Идлибу
08:41  Остался на мели. В Центральной Азии пытаются спасти Аральское море, - И.Кармазин
08:37  Экс-главу ГКНБ Киргизии Абдиля Сегизбаева ждет СИЗО ГКНБ? По делу "Белизгейта"
08:33  Чиновники, замешанные в скандале с ремонтом музея, могут сбежать из страны, - "ВечБишкек"
08:30  Таджикистан оказался под шквалом критики на сессии Совета ООН по правам человека
08:29  Певец Нурзод: "Моя песня в честь Рустама Эмомали - не лесть и не подхалимство"
08:10  Роль государства в жизни страны, - Леонид Масловский
08:08  Кедры Душанбинские. Русская миссия в Средней Азии, - А.Шорохов
07:50  Самого никчемного кыргызского вице-премьера З.Аскарова понизят до губернатора? - "Фабула"
07:10  Средиземноморье ждет поножовщина пострашней, чем в Сирии, - "СП"
06:57  Как минимум три раза... Почему русский штык в Константинополь не прорвался, - А.Евдокимов
06:50  Военный сценарий для Идлиба сохраняется, - В.Мухин
06:48  "Наши граждане выступают в роли дойных коров", - С.Глазьев
06:45  "Пекин купил нас с потрохами". Почему в Средней Азии боятся Китая, - А.Сейидов
06:39  Нефтяное богатство становится фикцией, - А.Башкатова
06:35  США могут выйти на Каспий через Туркменистан, - В.Панфилова
06:23  Смерть "Талибана". В Киеве зарезали известного крымского бандеровца
05:51  Роль местной элиты в восстании 1916 года, - С.Абашин
05:47  Американский генерал Лакамера возглавил силы коалиции по борьбе с ДАИШ
04:42  Молдавия балансирует на грани социального взрыва, - Зураб Тодуа
02:44  Курдские пешмерга вошли в спорный иракский Ханакин
02:22  ЦентроБанк России улучшил прогноз по ценам на нефть
01:02  Глава КазМВД Касымов анонсировал 10-процентное сокращение полиции
Воскресенье, 16.09.2018
22:37  Жизненный цикл русской революции: опыт теоретического и сравнительного исследования. Часть 1, - М.Дэвид-Фокс
17:07  Рай земной (роман). Ч. 1, - Сухбат Афлатуни
16:26  В какую сторону смотрит "Родина-мать" над Днепром, - Р.Устраханов
13:13  Новый мэр Бишкека Суракматов заявил об отказе от бизнеса...))
12:21  Второй пакет санкций: Блеф Трампа или катастрофа?
12:07  "Национальное процветание" Узбекистана с колониальным акцентом, - С.Кожемякин
12:04  Ибрагимович забил 500-й гол в карьере "ударом тхэквондо" (видео)
11:52  Путь к войне. К 80-летию Мюнхенского раздела Чехословакии. Как это было. Ч. 1, - О.Айрапетов
08:24  "Казах" Гена Головкин вничью отмахался с мексиканцем Саулем Альваресом. Но проиграл по очкам
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   | 
Конь Аркадага - Акхан стал мировым рекордсменом по ходьбе на задних лапках
20:39 17.09.2018

Президентский конь Акхан – мировой рекордсмен

Во время прошедших 15 сентября на берегу Каспийского моря красочных торжеств в честь завершения инициированного Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым Международного ралли "Амуль-Хазар 2018", помимо чествования победителей автогонок, состоялось еще одно замечательное событие, которое войдет в историю.

Главе государства и всем участникам празднества был представлен сертификат о внесении в Книгу рекордов Гиннесса скакуна Акхана из Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана. Так были официально зарегистрированы необыкновенные способности коня – ему удалось пройти 10 метров на дыбах всего за 4,19 секунды, побив прежний рекорд в этой уникальной номинации, то есть, в два раза улучшив предыдущий лучший результат.

И в абсолютной закономерности этого рекорда, помимо судей – представителей всемирно известного издания, которые в свое время регистрировали данное достижение, убедиться могли и многочисленные зрители, присутствовавшие на празднестве в Авазе. Артистично и с достоинством поклонившись публике, Акхан легко сделал "свечку" и изящно прошагал в вертикальном положении определенное расстояние.

Восхищенные зарубежные гости буквально повскакивали с мест, спеша запечатлеть на свои гаджеты невиданное зрелище. Отовсюду, на разных языках мира слышались возгласы удивления и восторга. Но столь впечатляющие способности Акхана не являются чем-то диковинным для туркменистанцев, которые прекрасно знают, до каких непревзойденных высот могут взлетать эти "крылатые" скакуны, если их воспитывает талантливый сейис. А у Акхана покровитель – сам глава государства Гурбангулы Бердымухамедов, являющийся умелым и опытным наездником, наставником в данной области, знатоком и ценителем искусства коневодства.

Этот рекорд также служит еще одним подтверждением эффективности той огромной подвижнической деятельности Президента Туркменистана по возрождению и преемственности замечательных традиций национального коневодства. Историки считают ахалтекинцев первой породой, разведение которой проходило при непосредственном участии человека. Селекция этих чистокровных коней началась еще в третьем тысячелетии до нашей эры, на территории Ахалского оазиса в Туркменистане. Эта местность и дала название туркменским коням. Ахалтекинцы по сей день разводятся "в себе", не допуская крови других породных групп.

Главе государства принадлежит неоценимая заслуга в деле сохранения и приумножения славы ахалтекинской породы. Туркменистан сегодня становится международным центром племенного коннозаводства, а наши скакуны и наездники – победителями крупнейших смотров, престижных конноспортивных состязаний и скаковых турниров, проходящих за рубежом.

Свидетельством тому и череда блестящих побед созданной Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым группы национальных конных игр "Галкыныш" на всемирных цирковых фестивалях. В их представлениях воплотилась роскошная царственная стать "райских" скакунов и их блестящая выучка – плод кропотливых усилий сейисов.

Достижение Акхана из Ахалтекинского конного комплекса Президента Туркменистана добавило еще один выразительный штрих в портрет туркменского скакуна, еще одну жемчужинку в сверкающую корону его неувядаемой славы, которая, зародившись в древние века и облетев планету, возвращается сегодня благодаря стараниям главы государства в новом блеске.

Символично, что это приятное событие – вручение сертификата о внесении Акхана в Книгу рекордов Гиннесса – совпало с церемонией в честь победителей финишировавшего Международного ралли "Амуль-Хазар 2018".

В основе этого проекта лежит идея возрождения Великого Шелкового пути, большой импульс развитию которого в свое время придали ахалтекинские скакуны, на которых прокладывались новые маршруты этой легендарной трассы, сопровождались торговые караваны, мчались гонцы.

При этом конь для туркмена был не просто средством передвижения – как сегодня транспорт – он был практически членом семьи, предметом особой заботы, душевной привязанностью. Недаром говорят в народе: конь – крылья души!

Источник - Туркменистан сегодня
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537205940
Новости Казахстана
- Бюро Мажилиса определило повестку предстоящего пленарного заседания
- Совместное заявление Правительства РК и Национального Банка Казахстана по новым мерам дополнительной поддержки аграрного сектора
- Уникальное производство мяса индейки растет благодаря господдержке
- Бакытжан Сагинтаев посетил предприятие угольной промышленности в Экибастузе и ознакомился с подготовкой к отопительному сезону
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 сентября 2018 года №557
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2018 года №561
- О демографической ситуации в Республике Казахстан за январь-июль 2018 года
- Кадровые перестановки
- Более 1000 деревьев высадят на обновленном проспекте Абая в Алматы
- В МИР РК состоялось заседание Штаба по обеспечению углем
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  