Аркадаг лично запустил супер-газо-хим-комплекс в Гарабогазе

20:41 17.09.2018

Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии крупнейшего в регионе газохимического комплекса



В городе Гарабогаз при участии Президента Гурбангулы Бердымухамедова, находящегося с рабочей поездкой в Балканском велаяте, состоялась торжественное открытие нового индустриального объекта – завода "Гарабогазкарбамид".



В праздничной церемонии запуска предприятия, пополнившего производственную инфраструктуру химической отрасли страны, приняли участие руководительский корпус страны, представители иностранных дипмиссий и СМИ, зарубежных компаний.



Глава государства перерезал символическую ленту и проследовал в здание, где выступил с приветственной речью.



Крупнейший в регионе инвестиционный проект осуществлен зарубежными партнерами – компаниями "Mitsubishi Corporation" (Япония) и "Gap Insaat" (Турция). На суперсовременном предприятии применены новейшие мировые технологии.



Так, разработки датской компании "Haldor Topse AS" позволят ежесуточно выпускать 2 тысячи тонн, а в год – 660 тысяч тонн аммиака, используемого в качестве основного сырья в производстве концентрированного твердого азотного удобрения – карбамида. Здесь будет выпускаться 3 тысячи 500 тонн в сутки, а в год – 1 миллион 155 тысяч тонн карбамидных удобрений, которые планируются экспортировать морским путем.



В этих целях в городе Гарабогазе полностью реконструирован местный порт – важнейший пункт отправки карбамида в зарубежные страны. С выходом промышленного объекта на производственную мощность объем производства карбамида в стране составит более 2 миллионов тонн.



Туркменский залив Гарабогазгол - это одно из немногих мест на планете, где в естественных природных условиях происходит кристаллизация сульфата натрия и других ценных солевых минералов в промышленных масштабах. Строительство еще одного карбамидного завода в городе Гарабогаз, на берегу залива, "золотое дно" которого служит сырьевой базой для сульфатной промышленности, является очередным шагом в становлении многоотраслевой минеральной индустрии страны, наращивании ее экспортного потенциала.



Обеспечение сельского хозяйства высокоэффективными минеральными удобрениями имеет большое значение в росте урожайности возделываемых культур, ключевых для обеспечения продовольственного изобилия страны и развития кормовой базы животноводства и птицеводства.



Значительную часть производимой на заводе "Гарабогазкарбамид" продукции планируется поставлять зарубежным потребителям, которые уже сегодня проявляют высокую заинтересованность в закупке этого вида химической продукции.