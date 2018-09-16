Эрдоган: Россия и Турция создадут в Идлибе демилитаризованную зону

20:55 17.09.2018

По словам президента Турции, с этих территорий будут "устранять" все радикальные группы



Россия и Турция совместно приложат усилия для ликвидации радикальных групп в сирийской провинции Идлиб и создадут там демилитаризованную зону, заявил 17 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.



Уточняется, что демилитаризованная зона вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и сирийских правительственных войск будет создана к 15 октября.



"Территории, находящиеся под контролем сирийской оппозиции, нужно демилитаризировать. Оппозиция, контролирующая эти районы, продолжит оставаться там, но совместно с Россией мы будем прилагать все усилия для устранения всех радикальных групп с этих территорий", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.



Как сообщало ИА REGNUM, главной темой встречи президентов России и Турции в Сочи была ситуация, сложившаяся в сирийской провинции Идлиб.