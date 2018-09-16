Ограбление британского атташе. КырМилиция не может найти преступников

00:05 18.09.2018

17 сентября 2018, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Сотрудники РОВД Иссык-Кульского района до сих пор не раскрыли ограбление британского военного атташе во время III Всемирных игр кочевников. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.



Уточняется, что милиция пока не нашла ни украденных вещей, ни подозреваемых.



"Есть несколько версий преступления. Возбуждено уголовное дело. Ограбление иностранного гражданина еще не раскрыто", - сообщили в УВД.



Напомним, 4 сентября у семьи британского военного атташе украли ценные вещи из палатки в ущелье Кырчын во время Всемирных игр кочевников-2018. Среди прочего в рюкзаке были дорогие фотоаппарат и видеокамера. Ущерб, по предварительным данным, составил полмиллиона сомов.