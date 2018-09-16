Бизнесмены Кыргызстана сворачивают бизнес и уезжают за рубеж, - "ВечБишкек"

00:58 18.09.2018

Бизнесмены Кыргызстана сворачивают бизнес и уезжают за рубеж



17 сентября 2018 - Оксана Гут



У бизнес-сообщества имеются серьезные претензии в адрес правительства, судебной власти и правоохранительных органов. Они очень обоснованы. Об этом на встрече с бизнесменами в госрезиденции "Ала-Арча" заявил президент Сооронбай Жээнбеков.



- К сожалению, отдельные государственные органы вместо того, чтобы создавать условия для бизнеса и оказывать ему помощь, продолжают своими проверками вмешиваться в его дела. Это очень мешает бизнесу. До меня доходит информация, что отдельные предприниматели, устав от проверок, барьеров, сворачивают свой бизнес и уезжают из страны, - отметил глава государства.



Бизнес VS ГНС: пора ослабить налоговую хватку?

Он признал, что основные проблемы - несправедливость судебных разбирательств и необеспечение неприкосновенности права частной собственности инвесторов.



Кроме того, бизнесменов беспокоит нестабильность законодательства, администрирование социальных выплат, налогов, вопросы честной конкуренции на рынках ЕАЭС.



- Главная цель нашей встречи - открыто обсудить вопросы экономики страны, положение предпринимательства, назревшие острые вопросы. Что необходимо бизнесу, чтобы развивать экономику и что требуется от ветвей власти, чтобы поддержать его? - обозначил основные акценты Жээнбеков.



Президент рассказал о том, что уже сделало государство для улучшения инвестиционного климата.



Например, введен мораторий на 3 года на проверки вновь открывшегося бизнеса; в швейной отрасли снижены ставки тарифов страховых взносов для ИП с 27% до 12%; вводится система фискализации налоговых процедур; импортеры технологического оборудования освобождены от таможенных пошлин и другое.