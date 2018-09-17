Расследование гибели "донецкого" Боинга рейса MH17 пошло по ложному следу. Минобороны РФ представило новые данные

08:10 18.09.2018

Минобороны РФ представило новые данные по делу крушения "Боинга" над Донбассом



В ходе брифинга, организованного пресс-службой Минобороны РФ, было заявлено, что у российской стороны есть неопровержимые доказательства виновности Вооруженных сил и политического руководства Украины не только в гибели рейса MH17, но и в предоставлении ложной информации международной следственной группе. Из вновь обнародованных данных Москвы следует, что малайзийский "Боинг" был сбит зенитной управляемой ракетой (ЗУР), принадлежавшей ВСУ, и на то были представлены неопровержимые доказательства. Однако ряд специалистов указывают, что еще в июне 2014 года ополчением ДНР была захвачена украинская войсковая часть А-1402, а в качестве трофеев повстанцам достался ЗРК "Бук". Более того, скептики указывают, что 14 июля 2014 года в Луганской области вблизи поселка Изварино (практически на границе с РФ) был сбит самолет Ан-26, совершавший полет на высоте 6,2 или 6,5 км, недоступной для переносных зенитных комплексов.



Российское военное ведомство в ответ на доклад Объединенной следственной группы (JIT, в которую входят представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины), прозвучавший 24 мая, представило новые сведения. Было принято решение о снятии грифа "Совершенно секретно" с архивных документов долгопрудненского научно-производственного предприятия, свидетельствующих о производстве и поставке в войсковую часть 20152 (располагавшуюся на территории Украинской ССР) ЗУР, уничтожившей малайзийский "Боинг" в небе Донбасса.



На брифинге представителям прессы была показана документация, свидетельствующая, что представленный в ходе доклада JIT обломок корпуса ракеты с читаемыми номерами: 9Д1318869032, 9Д13105000 № 830113 (относится к соплу) и 9Д131 № 8869032 (номер корпуса) – имеет заводской номер 8869032, по которому можно идентифицировать номер ракеты – 886847379. Начальник Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Николай Паршин разъяснил журналистам, что "войсковая часть 20152, куда поставлена ракета с бортовым номером 886847379, ее действительное наименование – 223-я зенитно-ракетная бригада. В 1986 году бригада входила в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалась в городе Теребовля Тернопольской области Украинской ССР. На ее вооружении стояли ЗРК "Бук". После распада Советского Союза на территорию Российской Федерации она (бригада) не выводилась и была включена в состав Вооруженных сил Украины". К тому же в России ракеты 9M38, произведенные в 1986-м, были утилизированы еще в 2011 году.



Сейчас вышеуказанная бригада реорганизована в 223-й полк (дислоцируется в городе Стрый), который был привлечен к участию в АТО на территории Донбасса. Представители Минобороны РФ также показали документы, свидетельствующие о том, что ракета с бортовым номером 886847379 не могла достаться российским военным во время крымских событий весной 2014 года. Но в июне того же года руководство ополчения ДНР заявило, что при захвате в/ч А-1402 (156-й зенитный ракетный полк) ВСУ ему в качестве трофеев достались станция обнаружения целей 9С18М1 "Купол" и пуско-заряжающая самоходная установка 9А39М1 (ПЗУ) в абсолютно нерабочем состоянии. Кстати, судя по поступавшей из Киева и Донецка информации, ракет 9M38 на территории 156-го полка вообще не было.



За три дня до крушения "Боинга" бойцам луганской милиции удалось сбить украинский военно-транспортный самолет Ан-26, который сбрасывал на парашютах груз для военнослужащих ВСУ, попавших в окружение в районе Краснодона, и был сбит на высоте 6,2 или 6,5 км. Считалось, что у ополчения все же есть ЗРК "Бук", поскольку в данном случае переносные зенитные ракетные комплексы "Игла" бессильны. Получалось, что у Луганска и Донецка на двоих всего одна ПЗУ, которую удалось восстановить в кратчайшие сроки. Непонятно, зачем было ее перебрасывать из района активных боевых действий. К тому же все указывают, что "Боинг" был сбит ракетой, пущенной самоходной огневой установкой ЗРК "Бук-М1" 9А310М1 (СОУ). Стоит верить словам экс-генпрокурора Украины Виталия Яремы: "После того как был сбит пассажирский самолет, военные доложили президенту, что у террористов нет наших ракетных комплексов "Бук" и С-300. Захвата этого вооружения не было". По версии Киева, Ан-26 был сбит с территории России. По версии Луганска, этот борт снизился для сброса грузов с парашютами и был уничтожен из ПЗРК "Игла".



Впрочем, JIT придерживается версии, что СОУ и ракета, поразившая "Боинг", были доставлены из РФ, в качестве доказательства приводятся видеоматериалы. Представитель МО генерал-майор Игорь Конашенков указал на детали в этих материалах, свидетельствующие о том, что они сфабрикованы, и обвинил Киев во лжи. Специалисты выявили множество фактов фальсификации видеозаписи путем комбинирования изображений и указали на ряд киноляпов, допущенных авторами материалов. И действительно, даже неспециалисту при внимательном просмотре видеозаписей, представленных JIT, нельзя не заметить, что комментатор некомпетентен, он несколько раз указывает на бортовые номера элементов ЗРК "Бук" и говорит о "батальонах", к которым эти машины приписаны, но у ракетчиков нет "батальонов". К тому же в той части видео, которая "повествует" о передвижении колонны 53 ЗРбр по территории России, демонстрируются несколько машин П3У (без ракет) и командный пункт. А в кадрах, показывающих действия на территории Незалежной, фигурирует СОУ (на этот раз с ракетами). Конашенков продемонстрировал запись радиопереговоров, сделанную в ходе подготовки украинских радиотехнических войск к учениям "Рубеж-2016". Реплика полковника ВСУ Руслана Гринчака, прозвучавшая на записи, косвенно свидетельствует о виновности украинской стороны в гибели "Боинга".



Александр Шарковский

Заместитель ответственного редактора НВО



17.09.18