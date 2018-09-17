В Кыргызстане будет создан институт бизнес-омбудсмена

08:21 18.09.2018

В Кыргызстане будет создан институт бизнес-омбудсмена, призванный защищать права субъектов предпринимательства. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества Кыргызстана. Сообщает пресс-служба главы государства в понедельник.



По его словам, также будет создан Комитет по промышленному развитию под эгидой Национального Совета по устойчивому развитию.

"Мы будем бороться с недостатками в работе контрольных и правоохранительных органов. Поэтому будет создан институт бизнес-омбудсмена для защиты прав субъектов предпринимательства. Мы должны определить нашу промышленную политику. В этих целях будет создан Комитет по промышленному развитию под эгидой Национального Совета по устойчивому развитию", - сказал С. Жээнбеков.

Как отмечается, комитет будет работать на общественных началах. Для повышения статуса данного комитета глава государства предложил пригласить в его состав представителей передовых бизнес-ассоциаций, международных компаний и призвал участников встречи принять участие в работе комитета.