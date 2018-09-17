Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Китая на $200 млрд

08:23 18.09.2018

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых 10%-х пошлин на товары из Китая в объеме $200 млрд, сообщает Reuters. Они вступят в силу 24 сентября.



"Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно проведем третий этап, который предусматривает тарифы на дополнительный импорт в размере $267 млрд",- говорится в заявлении господина Трампа.



Напомним, 15 июня этого года Дональд Трамп объявил о введении пошлин на импортируемые из Китая товаров на сумму в размере 25% на сумму $50 млрд. В ответ власти Китая ввели дополнительные сборы на поставки американской продукции на $50 млрд. В список товаров, утвержденный администрацией США, попали в том числе электроника и продукция медицинского назначения, производимая в Китае. Пекин, в свое очередь, увеличил тарифы на зерно и продукты питания, сделанные в Соединенных Штатах.



В 2017 году Китай поставил в США товары на общую сумму $505,6 млрд. Таким образом, США, с учетом третьего этапа, могут ввести пошлины на весь объем китайского импорта.