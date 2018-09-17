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Трудовые мигранты потянулись на выход из России, - "НГ"
08:30 18.09.2018

В некоторых регионах РФ дефицит рабочих кадров достигает уже 30%

Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
17.09.2018

Гастарбайтерам не нравится нынешняя финансовая ситуация в России и ужесточение миграционных законов. Фото РИА Новости
Трудовым мигрантам работать в России больше невыгодно. Из-за девальвации рубля и ужесточения миграционного законодательства приезжие уезжают из нашей страны. Их количество на нелегальном рынке труда становится все меньше. Освободившиеся вакансии, по мнению экспертов, могут занять российские пенсионеры.

Нелегалов в стране становится меньше. По данным МВД, в прошлом году их количество превышало 2,6 млн человек, а сегодня насчитывается не более 2,4 млн. Чиновники заявляют о тенденции к сужению теневого сектора. "Постепенно сокращается численность незаконно находящихся в России иностранных граждан, мы это отслеживаем", – сообщил специалист отдела анализа информационно-аналитического управления ГУ по вопросам миграции МВД РФ Александр Пережогин.

В ведомстве также отметили, что мигранты стали чаще официально трудоустраиваться. Доход от продаж патентов за первые 6 месяцев года составил 29 млрд руб., что на 23% больше прошлогоднего показателя. Кроме того, иностранцам выдано 960,6 тыс. бланков патентов – что тоже на 6% больше, чем в прошлом году. "На территорию России за шесть месяцев въехало более 9 млн иностранцев, хотя в прошлом году эта цифра составила 9,7 млн", – подсчитали в МВД.

Между тем, судя по данным Росстата, трудовые мигранты действительно постепенно покидают Россию. Из-за девальвации рубля их заработки стали ниже, а ужесточение миграционной политики в РФ и введение новых требований ощутимо бьет по карманам приезжим. Те же патенты на право работать дорожают с каждым годом: если в 2017-м в Москве он стоил 4 тыс. руб., то ныне – около 4,5 тыс.

В целом поток приезжих сократился примерно на 26%, заявили в Росстате. А резкий отток гастарбайтеров зафиксирован в большинстве периферийных городов. Из Тамбова уехали не только те 302 мигранта, которые прибыли туда год назад, но и еще 1,6 тыс. иностранцев, проживавших в городе. На Сахалин в 2017 году приехали 773 человека, а в этом – убыли 784. Из Саратова год назад уехали только 2091 мигрант, а в 2018-м – уже 4612. В 10,6 раза сократился поток приезжих в Воронеж, в 2,2 раза – в Крым, в 1,74 раза – в Петербург. В результате, подсчитали аналитики, в некоторых регионах дефицит рабочих кадров достигает уже 30%.

Причем, судя по данным, не все мигранты возвращаются на родину, некоторые предпочитают ехать в столицу: в Москву за первое полугодие 2018 года прибыли 45,2 тыс. человек, что на 36% больше, чем за тот же период 2017-го.

Ранее российские политики предупреждали, что с проведением пенсионной реформы резко спадет спрос на услуги гастарбайтеров и их места отдадут местным пенсионерам. Однако, по словам экспертов, так вряд ли получится, поскольку мигранты в основном выполняют тяжелую и малопрестижную работу. Поэтому есть вероятность, что не в каждой сфере предприниматели сумеют восполнить дефицит кадров.

По словам главы информационно-аналитического центра "Прогноз" Юрия Московского, сокращение числа приезжих связано не столько с экономической ситуацией, сколько с "драконовскими" запретами на въезд из-за выдворения за любые правонарушения. "Действительно, количество нелегалов сокращается – это связано еще и с тем, что некоторых выдворяют на родину и закрывают им въезд на 3 года или 5 лет".

Эксперт заявил, что российская правоохранительная система довольно жесткая и безапелляционная, поэтому при желании без труда "выявит и накажет кого угодно": "Довольно странно, что у нас в стране находятся миллионы нелегалов – их численность равна армии немецко-фашистской Германии на территории Советского Союза. И сразу возникает вопрос: чем, собственно, занимаются силовики? Либо это правоохранительная система такая слабая и дырявая, либо просто соответствующие инстанции в целях поддержания собственной значимости завышают численность иностранцев, нелегально находящихся в стране. По логике их должно становиться меньше, а с учетом миграционной повестки от 2008 года – численность и вовсе должна сводиться к единицам при нормальном применении норм".

Между тем эксперт заявил, что с пенсионерами ситуация пока еще неопределенная. "Есть мнение, что люди предпенсионного возраста за лопату начнут драться с мигрантами. Потому что уровень дохода населения снижается, и если у них отнимут еще и пенсии, то многие будут хвататься за любой труд". Однако, по его словам, есть и диаметрально противоположная точка зрения: пенсионная реформа никак не повлияет на отношение к мигрантам, "поскольку не каждый пойдет работать в нишу, занятую гастарбайтером". Однако этот сценарий, по словам Московского, приведет к уничтожению рынка труда: "Существует позиция, что, наоборот, сокращение числа иностранных работников на территории РФ усугубит кризис, потому что в условиях современного капитализма любой труд, даже нелегальный, приносит стране прибавочный продукт. А его сокращение приведет к уменьшению совокупного национального дохода. Соответственно это нанесет удар по всем жителям РФ".

В целом, подчеркивает Московский, ситуация с мигрантами остается сложной, было сделано много ошибок, и одна из основных – барьеры на пути людей, которые хотели получить российское гражданство, "тем самым мы потеряли несколько миллионов наших граждан".

Однако президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов считает, что опасаться на самом деле нечего. По его словам, цифры по нелегальной миграции, которые приводит МВД, скорее условные, поскольку подсчитать каждого, кто легально въехал в страну, а потом ушел в теневую зону, довольно сложно. "Данные носят только приблизительный характер", – подчеркнул эксперт в беседе с "НГ". А вот что касается оттока мигрантов из страны, по его словам, он носит конъюнктурный характер. "Девальвация рубля может меняться, как и рост миграционного притока следом за ней. Все это временное явление, так уже было: сперва сокращение миграционного притока, потом он возобновился. Все это конъюнктурные вещи, которые больших тенденций не выявляют".

Что касается рисков для рынка труда, Ремизов полагает, что таковые могут быть для отдельных проектов. "Насколько российские граждане могут заменить мигрантов в условиях их сокращения? В значительной части могут, например, в торговой сфере – это труд довольно монотонный и утомительный, но он не является тяжелым, и граждане предпенсионного возраста его осилят. Не будем забывать и о том, что пенсионная реформа выталкивает на рынок труда людей предпенсионного возраста, а это повлияет именно на занятость молодежи. Поэтому людей, которые будут готовы на непрестижную работу, станет больше", – отметил Михаил Ремизов.

Источник - независимая газета
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537248600
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