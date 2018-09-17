В Киргизии сгорел недостроенный этно-городок "Супара"

08:59 18.09.2018

В этнокомплексе "Супара" сгорели здание и 6 юрт - МЧС



На территории этнокомплекса "Супара" недалеко от Бишкека сгорели одно строящееся здание и шесть юрт, сообщила пресс-служба МЧС.



Последствия пожара в этнокомплекса Супара в селе Кок-Жар Аламудунского района



Что сгорело в этнокомлексе "Супара" - видео с места пожара под Бишкеком

Пожар, начавшийся около 2.00, был ликвидирован в 6.46. Ранее представитель этнокомплекса рассказал, что сгорело только кухонное помещение, а площадь возгорания - порядка 500 квадратных метров.

В МЧС сообщают, что площадь пожара составляет около 1 000 квадратных метров. Пострадавших нет. На месте работали шесть пожарных расчетов.