Жизнь в вынужденной миграции. Почему все больше кыргызстанцев отказываются от своего гражданства, - "РО"

09:14 18.09.2018

Все больше кыргызстанцев отказываются от гражданства. Безработица и низкий социальный уровень жизни вынуждает жителей страны обретать новую родину. Подавляющее большинство из них получают российские паспорта. Корреспондент Настоящего Времени встретилась с одним из уроженцев Кыргызстана, сменившим гражданство.



Кубанычбек Айдаров 15 лет назад вынужденно уехал в Россию. Работал дворником, потом в сфере торговли. Было нелегко, но встать на ноги удалось. Сейчас у него собственный бизнес. Восемь лет назад получил российское гражданство.



"В 2008-2009-2010 годах уже начались проблемы. Миграционные карты, регистрации и прочее. Начались трудности насчет документации и разные проверки. И нам пришлось вынужденно получить гражданство Российской Федерации", – рассказывает Кубыначбек.



Семья Айдарова давно перебралась в Сургут. Все они теперь граждане России. С новыми паспортами там жить гораздо легче. Имеют стабильную работу, социальные гарантии и освобождены от проверок силовых структур. Приезжают на историческую родину редко. Обратно, говорят Айдаровы, уезжают с тяжелым сердцем.



"Начиная с 1997 года по сегодняшний день все они – вынужденные мигранты. Они не смогли на своей родине – в Кыргызстане – найти работу, содержать семью. Все кыргызстанцы, которые живут на территории другого государства, они все временно живут, у них в сердце есть, рано или поздно, они будут возвращаться в Кыргызстан", – говорит мужчина.



Граждан, сменивших кыргызское гражданство на другое, закон рассматривает как иностранцев. Они лишаются права собственности в Кыргызстане. Не могут оформить на себя землю, бизнес и теряют часть госгарантий. Вопрос о пересмотре таких норм в отношении уроженцев Кыргызстана поднимается давно. Только сейчас правительство приступило к законопроекту, который предусматривает преференции.



"Граждане КР, выехав зарубеж, даже если приобретают гражданство другой страны, они пользуются большинством привилегий, которые доступны гражданам Кыргызстана. Единственное, они не могут участвовать в голосовании, не могут быть избраны и поступать на госслужбу", – говорит Самат Токтоболотов, зампредседателя Службы миграции.



Документ только в процессе разработки. Возможно, потребуются годы для его реализации. Тем временем число граждан, отказывающихся от гражданства, меньше не становится.



"С 2000-го по настоящее время ежегодно гражданство меняют по 35 тысяч человек. Допустим, по статистике России, в прошлом году гражданство России из числа кыргызстанцев приняли 8 тысяч 11 человек", – рассказал Улан Шамшиев, представитель Службы миграции.



Тенденцию смены гражданства кыргызстанцев делят на несколько этапов. После развала Советского Союза граждане Киргизской ССР массами мигрировали и получали зарубежные паспорта. По подсчетам экспертов, речь идет о 300 тысячах человек. Следующий большой поток пришелся на 2000-е. Сейчас по всему миру насчитывается более 800 тысяч трудовых мигрантов из Кыргызстана.



15 сент. 18