Узбекский Термез. Родственников проституток заставляют публично и на коленях каяться перед высоконравственным народом

09:21 18.09.2018

Родственников обвиненной в проституции в Термезе заставили встать на колени



На площади Памяти и почестей в городе Термезе Сурхандарьинской области в Узбекистане городская администрация организовала выездное собрание, на котором публичному позору предали родственников 18-летней девушки, обвиненной в проституции.



Узбекская служба Радио Свобода сообщает, что 10 сентября глава города заставил сесть на колени мать и трех родственниц 18-летней девушки.



"Хоким города, начальник милиции и прокурор вывели к участникам собрания группу женщин и заявили, что будут судить их перед народом. Женщины просили не позорить их перед людьми, но ответ хоким заявил им следующее: "Стойте тихо, у вас нет права перебивать меня". Позже мы узнали, что эти женщины – мать и тети 18-летней девушки, обвиненной в занятии проституцией", – рассказал собеседник радио.



Редакции не удалось связаться с главой города Термеза Исраилом Худойбердиевым, чтобы получить комментарий. В телефонном разговоре сотрудник пресс-службы городской администрации заявил, что "изучит ситуацию и перезвонит в нашу редакцию", однако официального ответа пока нет.



В нашем городе действительно увеличилось количество девушек и женщин, которые ведут аморальный образ женщин. Поэтому глава города говорил о своих опасениях относительно этой ситуации

Заведующая отделом народного образования города Термеза Малохат Холлиева сообщила, что 18-летняя местная девушка обвиняется не только в занятии проституцией, но и в групповом избиении медсестры городской больницы.



"Пятеро девушек, в том числе 18-летняя девушка, в пьяном состоянии избили медсестру. Наш хоким очень культурный человек, он переживает за все, что происходит в городе. Он обеспокоен безнравственными поступками нашей молодежи. В нашем городе действительно увеличилось количество девушек и женщин, которые ведут аморальный образ женщин. Поэтому на собрании глава города говорил о своих опасениях относительно этой ситуации. Но никто никого не подвергал публичному позору на прошедшем собрании", – сказала заведующая отделом народного образования Термеза Малохат Холлиева.



В отношении 18-летней жительницы Термеза и четырех ее подруг возбуждено административное дело по обвинению в избиении медсестры городского медицинского объединения. Эту информацию подтвердили в отделе внутренних дел города Термеза.



"Все пять девушек выпили в ночном клубе, после чего почувствовали себя неважно. Их привезли в городскую больницу. Там они избили медсестру. По данному факту возбуждено административное дело, но решение пока не вынесено", – сообщил дежурный сотрудник городского ОВД.



Корреспондент узбекской службы Радио Свобода связался по телефону с обвиняемыми, но они не стали отвечать на вопросы.



Это не первый случай в Узбекистане, когда родителей подозреваемых или обвиняемых в преступлении подвергали публичному позору.



В 2016 году в Папском районе Наманганской области родителей приговоренных к тюремному заключению по обвинению в экстремизме, подвергли публичному позору перед жителями махалли.



В январе того же года в городе Шахрисабз Кашкадарьинской области 53-летнюю учительницу, которую предали позору из-за "сына-экстремиста", нашли повешенной в своем доме.



14.09.18