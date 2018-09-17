"Не справляетесь? Освобождайте государственный пост". Рахмон разогнал памирских "жирных котов"

10:02 18.09.2018

После критики президента последовали кадровые перестановки в ГБАО



Муллораджаб Юсуфзода



После критики президента Таджикистана Эмомали Рахмона касательно ситуации с правопорядком в Хороге назначены двое новых заместителей председателя ГБАО.



Два независимых источника в администрации области сообщили Радио Озоди, что вечером 17 сентября глава ГБАО Шодихон Джамшедов представил своих новых замов.



Еще один источник в хукумате ГБАО сказал 18 сентября на условиях конфиденциальности, что на должность первого заместителя председателя области назначен Алишер Мирзонаботов. По его словам, Мирзонаботов с сентября 2017 года до недавнего времени занимал должность заместителя председателя УГКНБ по ГБАО. Кресло первого зампреда области с июля этого года было вакантно, так как предшественник Мирзонаботова Нурали Риоев был избран депутатом.



Источник также сообщил, что занимаемой должности лишился заместитель председателя области Абдулназар Абдулназарзода в связи с переходом на другую работу. Какой пост теперь занимает чиновник – пока неизвестно.



"Председатель области Шодихон Джамшедов во время представления своего первого зама Алишера Мирзонаботова отметил, что назначение согласовано с президентом страны", - добавил источник.



Ожидается, что в самое ближайшее время последует череда кадровых перестановок и в силовом блоке области.



"Не справляетесь? Освобождайте государственный пост"



Президент выразил возмущение тем, что местные власти не могут справиться с небольшой группой преступников. "Почему вы не обеспечиваете главенство закона в городе. Если не справляетесь и если нет у вас мужества, и вы не способны реализовать политику главы государства и правительства, то не надо занимать государственные должности", сказал Эмомали Рахмон на встрече с руководителями и активистами ГБАО 15 сентября.



Глава государства поручил главе МВД и ГКНБ Таджикистана тщательно изучить криминальную ситуация в городе Хороге, где, по его словам, 2 тыс. госслужащих и около тысячи сотрудников правоохранительных органов не могут справиться с преступной группой численностью 5-6 человек.



"Используйте вооруженные силы против бандитов"



Эмомали Рахмон потребовал, чтобы ни одно преступление на территории ГБО не оставалось ненаказанным, в крайнем случае, предупредил он, все руководители силовых структур будут уволены. Главу государства возмутил тот факт, что недавно некие преступные элементы задавили на машине сотрудника ГАИ, но местные власти так и нашли злоумышленника.



Президент заявил, что некоторые руководители силовых структур сотрудничают с действующими на территории Хорога преступными группировками в контрабанде наркотиков. "У нас имеется необходимая информация, мы примем жесткие меры против таких людей", подчеркнул Эмомали Рахмон.



Глава Таджикистана заявил, что лично будет контролировать выполнение распоряжений по борьбе с криминалом в Хороге. "Хватит! Если будет необходимо, для борьбы с преступными группами используйте вооруженные силы", поручил он.



Эмомали Рахмон подчеркнул, что из-за криминогенной ситуации в Хороге иностранные туристы отказываются от поездок в ГБАО.



"Использование силы только в чрезвычайных ситуациях"



Власти ГБАО пока не сообщают, какие работы начаты для исполнения основного поручения главы государства – обеспечения порядка в Хороге. Источник в областной администрации сказал на анонимных условиях, что работы с населением уже проводятся – областные и городские чиновники встречаются с населением, чтобы узнать из первых уст о существующих проблемах.



Тем временем представители силового блока, комментируя фразу главы государства об использовании вооруженных сил в случае необходимости, отмечают, что речь идет о чрезвычайных ситуациях. В частности, об этом сказал Абдурахим Каххоров, секретарь Совета безопасности Таджикистана, в короткой беседе с Радио Озоди. "Сейчас ситуация в Хороге под контролем. А раньше были такие случаи и мы использовали силы", - отметил Каххоров.



Айембеков: "Кто эти 5-6 человек, будоражащие город?"



Ранее в Хороге проводились военные операции по задержанию криминальных группировок. Например, летом 2012 года в административном центре ГБАО прошла спецоперацию по разоружению незаконных вооруженных формирований после убийства начальника Управления Госкомитета национальной безопасности по ГБАО генерал-майора Абдулло Назарова. Во время "хорогских событий" погибли 45 человек: 22 человека из числа гражданских лиц, 23 человека из числа военнослужащих.



Спустя почти два года – 21 мая 2014 года в центре Хорога прошла спецоперация по поимке наркобаронов. В результате перестрелки погибли три человека и четверо получили ранение. Тогда сотни возмущенных жителей Хорога в знак протеста вышли на улицы. Разгоряченная толпа разгромила здания УМВД, прокуратуры и ГКНБ. В ночь с 22 на 23 мая в результате попытки вооруженного нападения на задание областного ГКНБ, был убит один человек еще двое получили ранения.



Толиб Айембеков, один из бывших полевых командиров в ГБАО, сказал, что в эти дни в джамоатах проводятся встречи и он лично готов оказать содействие в исполнении поручения президента.



Айембеков сказал 17 сентября в беседе с Радио Озоди, что хотел принять участие на встрече с главой государства 15 сентября, но ему не дали такой возможности. Он так и не знает, о каких 5-6 преступниках шла речь.



"Мы провели собрание в джамоте, чтобы узнать кто эти 5-6 человек, будоражащие город. Покажите нам их, мы поговорим с ними. Но никто не называет их. Мы хотим встретиться с местными властями, чтобы узнать, что за проблема, что за преступления совершаются", - говорит Айембеков.



"Проблема – в безработице"



Собеседники в Хороге подтвердили, что ситуация в городе сейчас стабильная, за исключением большого количества машин, разъезжающих без номеров.



Многие эксперты утверждают, что корень хорогской проблемы – в безработице среди молодежи.



Гражданская активистка ГБАО Набот Додхудоева сказала, что экономическое положение жителей Хорога тяжелое. "Безработица – общая проблема для всего Таджикистана, но острее ее чувствуют жители ГБАО из-за отдаленности отцентра и нехватки земли. Нужна комплексная программа для молодежи Хорога. Безработный человек легче всего может попасть под влияние криминальных групп. Власти города не уделяют внимания проблемам своих жителей. Нет достаточного числа культурных центров и спортивных площадок", - говорит она.



Хорог с населением около 30 тыс человек является административным центром ГБАО. Расположенный в высокогорье он привлекает внимание иностранных туристов. Дороги связывают Хорог с кыргызским Ошем, афганским Бадахшаном, Китаем и Душанбе. В городе расположены три университета, несколько швейных предприятий, молочный комбинат, санаторий и ГЭС. Но безработица остается основной проблемой Хорога.