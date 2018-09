В Узбекистане откроют филиалы четырех украинских IT-академий. Мирзиеев обеспечил себе сетевой майдан

10:10 18.09.2018

18.09.2018



В Ташкенте до конца 2018 года договорились открыть филиалы четырех украинских IT-академий: Компьютерной Академии ШАГ, ITEA (IT Education Academy), Академии Go IT, IT Bootcamp UpScale на базе Технопарка NAPA. Соответствующее соглашение было подписано на днях по итогам переговоров представителей узбекской Национальной ассоциации по автоматизации процессов (NAPA) с украинскими IT-компаниями, сообщает информационное агентство "Жахон".



Под названием "академия" скрываются, попросту говоря, программистские курсы. ШАГ – это образовательное учреждение, специализирующееся на компьютерном образовании, имеющее 55 филиалов в 18 странах мира. В нем работают около 1200 преподавателей из IT-индустрии. ITEA – всеукраинский образовательный проект комплексной подготовки и развития специалистов IT-индустрии, он обеспечивает обучение, стажировку в IT-компаниях за рубежом и помощь в трудоустройстве.



Go IT именует себя курсами, обеспечивающими быстрый и легкий старт карьеры IT, которые подойдут и гуманитариям, и нетехническим специалистам. Компания предлагает обучение основным видам тестирования, практику на реальном проекте в конце обучения и изучение баз данных. Наконец, Bootcamp Upscale Academy – запущенный весной 2017 года интенсивный трехмесячный курс подготовки fullstack-разработчика (разработчика, который может с нуля написать некий софт и вывести его в производство).



NAPA занимается автоматизацией бизнес-процессов, ее основная задача – расширять IT-сферу путем создания благоприятной среды и инфраструктуры для развития и продвижения отечественной индустрии информационных технологий. В ассоциации считают, что открытие украинских филиалов будет способствовать решению этой задачи на базе создаваемого технопарка.



Технопарк NAPA, а также центр разработки и коммерциализации технологических продуктов, помимо размещения технологических компаний, коворкинга пространства, бизнес-акселераторов, должны стать современной школой обучения IT-специалистов.



Проект создания высокотехнологичного технопарка по израильскому образцу компания Napa Team презентовала хокиму (главе) Ташкента в июле 2018 года. "Этот технопарк призван дать жизнь множеству стартапов, по оценкам инвестора, их будет не менее 250 в год. Прототипом к данному проекту выбран технопарк Израиля, который, как известно, является местом самой большой концентрации IT-стартапов", – говорилось в презентации. Для полного внедрения проекта необходимо 12 тысяч кв. метров.



На Украине существует более 500 IT-Академий и более двухсот тысяч программистов. Годовой экспорт IT-услуг Украины по итогам 2017 года составил $3,6 млрд, а по прогнозу экспорта IT-услуг на 2018 год – $4,5 млрд.



Украина начала активнее осваивать узбекский рынок, развивая сотрудничество в разных сферах экономики. В начале сентября председатель наблюдательного совета "Фармак" и посол Узбекистана на Украине согласовали строительство нового фармацевтического завода в Ташкентской области. Сумма украинских инвестиций составит $10 млн.