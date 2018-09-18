 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 18.09.2018
11:00  В Узбекистане в автобусе взорвался газовый баллон, есть жертвы
10:56  Минобороны: российский Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО
10:41  Набожный разбойник – гроза империи. Бунт Степана Разина стал одним из главных испытаний для династии Романовых в XVII веке, - А.Пыжиков
10:29  Золото берут китайцы, а мучаются сельчане. Бизнес по-кыргызски, - De факто
10:26  Выполнит ли Бишкек требование Анкары о выдаче 130 "гюленистов"? - Б.Асанов
10:25  Майдан наоборот: "пророссийские" силы на Украине рвутся к власти, - И.Кармазин
10:22  Бацилла-68. Как герои революционных протестов превращаются в приспособленцев, - Д.Сабов
10:16  Война в Сирии: новый этап и иностранная интервенция. Путин опять струсил, - М.Ошеров
10:10  В Узбекистане откроют филиалы четырех украинских IT-академий. Мирзиеев обеспечил себе сетевой майдан
10:02  "Не справляетесь? Освобождайте государственный пост". Рахмон разогнал памирских "жирных котов"
09:59  Турция идет на риск военной конфронтации с Россией, - Die Welt
09:54  Во Владивостоке Путин обсудил с Китаем начало гибридной войны с США, - Ю.Тавровский
09:21  Узбекский Термез. Родственников проституток заставляют публично и на коленях каяться перед высоконравственным народом
09:14  Жизнь в вынужденной миграции. Почему все больше кыргызстанцев отказываются от своего гражданства, - "РО"
08:59  В Киргизии сгорел недостроенный этно-городок "Супара"
08:33  Ректор в контексте. Почему у главы Университета журналистики Узбекистана Кудратходжаева ничего не получается
08:30  Трудовые мигранты потянулись на выход из России, - "НГ"
08:23  Трамп объявил о введении новых пошлин на товары из Китая на $200 млрд
08:21  В Кыргызстане будет создан институт бизнес-омбудсмена
08:10  Расследование гибели "донецкого" Боинга рейса MH17 пошло по ложному следу. Минобороны РФ представило новые данные
08:08  Эрдоган ищет середину между Россией и Западом, - И.Субботин
08:04  Над Средиземным морем пропал (сбит?) российский самолет-разведчик Ил-20 - экипаж 14 человек
00:58  Бизнесмены Кыргызстана сворачивают бизнес и уезжают за рубеж, - "ВечБишкек"
00:07  Антигосударственный переворот Н.Пашиняна обречен на провал, - А.Гегамян
00:06  В чем состоит интерес Китая к Европе? И как это сочетается с российско-китайским альянсом? - В.Павленко
00:05  Ограбление британского атташе. КырМилиция не может найти преступников
Понедельник, 17.09.2018
20:55  Эрдоган: Россия и Турция создадут в Идлибе демилитаризованную зону
20:41  Аркадаг лично запустил супер-газо-хим-комплекс в Гарабогазе
20:39  Конь Аркадага - Акхан стал мировым рекордсменом по ходьбе на задних лапках
18:53  Генпрокуратура Узбекистана пресекла сбор денег с пенсионеров на оплату труда хлопкоробов
18:52  Чему учат в филиалах иностранных вузов в Узбекистане
18:40  Ложь - неотъемлемая часть британской политической культуры, - А.Тюрин
18:38  Выборы в Приморье России обернулись жутким скандалом: счетоводов - на мыло!
18:23  Новым министром юстиции Киргизии двинули М.Джаманкулова, министром по аппарату - Ш.Асымбекова, предом Госкомпромэнерго - Э.Осмонбетова
11:53  Жизненный цикл русской революции: опыт теоретического и сравнительного исследования. Часть 2, - М.Дэвид-Фокс
11:50  Как Сирия перехватывает израильские ракеты (видео)
11:46  Энергетическая война XXI века. Польша, - Б.Марцинкевич
11:45  В чем причины казахстанской синофобии
11:43  Путь к войне. К 80-летию Мюнхенского раздела Чехословакии. Как это было. Ч. 2, - О.Айрапетов
11:35  Сын президента Азербайджана Гейдар Алиев принес присягу молодого воина Службы госбезопасности
10:18  Аркадаг отказался прибыть на саммит глав государств СНГ в Душанбе. У него - ралли, поедет Пурли
10:16  Актобе. КазШкольниц оставили на второй год за ношение платков
10:06  Груз-200. Какую компенсацию получают родственники погибших в РФ кыргызстанцев
10:04  Бишкек. Продажа детей из детских домов. Мэрия "похоронила" результаты проверки, - 24.kg
09:03  Экономика и бюджет СССР во время войны. Что нужно делать Путину
08:52  Сочинский формат. Президенты России и Турции продолжат поиски компромисса по Идлибу
08:41  Остался на мели. В Центральной Азии пытаются спасти Аральское море, - И.Кармазин
08:37  Экс-главу ГКНБ Киргизии Абдиля Сегизбаева ждет СИЗО ГКНБ? По делу "Белизгейта"
08:33  Чиновники, замешанные в скандале с ремонтом музея, могут сбежать из страны, - "ВечБишкек"
08:30  Таджикистан оказался под шквалом критики на сессии Совета ООН по правам человека
08:29  Певец Нурзод: "Моя песня в честь Рустама Эмомали - не лесть и не подхалимство"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
В Узбекистане откроют филиалы четырех украинских IT-академий. Мирзиеев обеспечил себе сетевой майдан
10:10 18.09.2018

18.09.2018

В Ташкенте до конца 2018 года договорились открыть филиалы четырех украинских IT-академий: Компьютерной Академии ШАГ, ITEA (IT Education Academy), Академии Go IT, IT Bootcamp UpScale на базе Технопарка NAPA. Соответствующее соглашение было подписано на днях по итогам переговоров представителей узбекской Национальной ассоциации по автоматизации процессов (NAPA) с украинскими IT-компаниями, сообщает информационное агентство "Жахон".

Под названием "академия" скрываются, попросту говоря, программистские курсы. ШАГ – это образовательное учреждение, специализирующееся на компьютерном образовании, имеющее 55 филиалов в 18 странах мира. В нем работают около 1200 преподавателей из IT-индустрии. ITEA – всеукраинский образовательный проект комплексной подготовки и развития специалистов IT-индустрии, он обеспечивает обучение, стажировку в IT-компаниях за рубежом и помощь в трудоустройстве.

Go IT именует себя курсами, обеспечивающими быстрый и легкий старт карьеры IT, которые подойдут и гуманитариям, и нетехническим специалистам. Компания предлагает обучение основным видам тестирования, практику на реальном проекте в конце обучения и изучение баз данных. Наконец, Bootcamp Upscale Academy – запущенный весной 2017 года интенсивный трехмесячный курс подготовки fullstack-разработчика (разработчика, который может с нуля написать некий софт и вывести его в производство).

NAPA занимается автоматизацией бизнес-процессов, ее основная задача – расширять IT-сферу путем создания благоприятной среды и инфраструктуры для развития и продвижения отечественной индустрии информационных технологий. В ассоциации считают, что открытие украинских филиалов будет способствовать решению этой задачи на базе создаваемого технопарка.

Технопарк NAPA, а также центр разработки и коммерциализации технологических продуктов, помимо размещения технологических компаний, коворкинга пространства, бизнес-акселераторов, должны стать современной школой обучения IT-специалистов.

Проект создания высокотехнологичного технопарка по израильскому образцу компания Napa Team презентовала хокиму (главе) Ташкента в июле 2018 года. "Этот технопарк призван дать жизнь множеству стартапов, по оценкам инвестора, их будет не менее 250 в год. Прототипом к данному проекту выбран технопарк Израиля, который, как известно, является местом самой большой концентрации IT-стартапов", – говорилось в презентации. Для полного внедрения проекта необходимо 12 тысяч кв. метров.

На Украине существует более 500 IT-Академий и более двухсот тысяч программистов. Годовой экспорт IT-услуг Украины по итогам 2017 года составил $3,6 млрд, а по прогнозу экспорта IT-услуг на 2018 год – $4,5 млрд.

Украина начала активнее осваивать узбекский рынок, развивая сотрудничество в разных сферах экономики. В начале сентября председатель наблюдательного совета "Фармак" и посол Узбекистана на Украине согласовали строительство нового фармацевтического завода в Ташкентской области. Сумма украинских инвестиций составит $10 млн.

Источник - Фергана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1537254600
Новости Казахстана
- Н.Нигматулин принял посла Кубы в Казахстане
- Аскар Мамин и Дмитрий Рогозин обсудили вопросы сотрудничества в космической сфере
- Кадровые перестановки
- В Сенате обсудили вопросы развития пенсионной системы
- В Алматы завершается подготовка к отопительному сезону
- Мажилис посетила делегация Европарламента
- Акимат приступил к разработке новой модели развития столицы
- О прогнозе текущего счета платежного баланса
- Совет ЕЭК принял техрегламент Союза о безопасности газа и уточнил требования к маркировке пищевых продуктов
- Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  