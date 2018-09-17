Война в Сирии: новый этап и иностранная интервенция. Путин опять струсил, - М.Ошеров

10:16 18.09.2018

Инспирированная извне гражданская война в Сирии практически закончилась.



Война против Сирии продолжается в форме иностранной интервенции. Турция оккупирует сирийскую провинцию Идлиб и северные части провинций Латакия и Алеппо.



Соединенные Штаты Америки контролируют стратегически важный анклав на юге Сирии вокруг города Ат-Танф, перерезая трассу Дамаск - Багдад, а также почти всю северо-восточную Сирию за Евфратом. Соединенные Штаты и их курдские марионетки осуществляют геноцид местного арабского населения и качают сирийскую нефть. Турки просто медленно присоединяют захваченные территории на севере Сирии.



Изгнать этих агрессоров можно только силой. Каждый день промедления - это усиление американских и турецких войск, непрерывно получающих пополнение извне.



С Турцией ведутся никому не нужные и нерезультативные переговоры. Турки не уходят, а, наоборот, накачивают захваченную территорию Сирии своими войсками.



Сирийская армия после операции на юге Сирии переброшена на север и стоит в ожидании команды.



Но команды нет, и каждый день промедления в операции по освобождению Идлиба и Заевфратья ведет к потере этих территорий для Сирии.



Переговоры вместо наступления - этот стиль мы уже видели в 2014 году, когда было остановлено наступление на Мариуполь. Надеюсь, что ошибка 4-летней давности не повторится в Сирии.



Михаил Ошеров

17.09.2018 -