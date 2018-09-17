Майдан наоборот: "пророссийские" силы на Украине рвутся к власти, - И.Кармазин

10:25 18.09.2018 Политики Юго-Востока объединяются перед выборами президента



Игорь Кармазин



Украинский политический процесс похож на маятник. Симпатии избирателей после обретения независимости склонялись то на сторону "пророссийских", то на сторону прозападных сил. Казалось бы, с утратой Крыма и Донбасса противоборству положен конец - кандидаты от Юго-Востока потеряли слишком значительную часть электоральной базы. Однако накануне новых выборов президента Украины они готовят объединение для выдвижения единого кандидата. О перспективах такого развития событий - в материале портала iz.ru.



Без Крыма и Донбасса



События 2014 года стали ключевыми для политических сил, ориентировавшихся на избирателей Юго-Востока Украины. До победы майдана симпатиями пользовались Партия регионов, социалисты и коммунисты. Совокупный электорат составлял около 45% избирателей. Бегство Виктора Януковича и распад крупнейшей политической силы существенно ослабили представительство "пророссийских" регионов в Киеве. Электоральная база после потери Крыма и части Донбасса сократилась примерно на 4 млн человек, избиратель был дезорганизован и дезориентирован.



Партия вольностей



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На обломках Партии регионов появился "Оппозиционный блок" ("Оппоблок", ОБ). На парламентских выборах 2014 года он получил 9,43% голосов по партийным спискам и 2 из 198 мест по одномандатным округам. Антимайданные силы оказались далеко на периферии, но кризис на этом не закончился. В 2016 году из ОБ вышли депутаты Евгений Мураев и Вадим Рабинович. На похожей идеологической платформе - мир в Донбассе, восстановление отношений с Россией, прекращение насильственной украинизации - они создали объединение "За життя" ("За жизнь").



Момент истины наступит в 2019 году. В марте пройдут выборы президента, в октябре состоятся выборы в Верховную раду. Для политиков Юго-Востока эти избирательные кампании станут решающими. В случае новых неудач они рискуют растерять оставшиеся симпатии электората и окончательно превратиться в политических карликов.



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Понимают это и сами оппозиционеры. 12 сентября Вадим Рабинович сообщил о готовности прекратить все конфликты и объединиться. По его словам, власть пойдет на продолжение войны и уничтожение собственного народа ради того, чтобы остаться у кормушки. "Я обращаюсь к "Оппозиционному блоку". Иногда мы были некорректны в действиях по отношению друг к другу, но сейчас все противостояния и недоразумения между нами нужно прекратить, так как отсутствие единства приводит к тому, что власть чувствует себя безнаказанно, разбивая нас на различные группы, продолжая проводить политику уничтожения Украины", - призвал он.



Заместитель председателя фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Сергей Левочкин заявил о поддержке консолидации оппозиции. "Я поддерживаю объединение со всеми политическими силами, разделяющими ценности ОБ и его избирателей: мир, единство страны, развитие демократии и экономики, свобода слова и мысли. Среди таких сил вижу и "За життя" Рабиновича и Мураева", - отметил он.



Очередь в кандидаты



Оппозиционный блок определился с тройкой кандидатов в президенты Украины



В паре с Тимошенко



Впрочем, пока для консолидации есть немало препятствий. В частности, в самом "Оппоблоке" существуют две плохо взаимодействующие между собой группировки. Одни ориентируются на сопредседателей фракции Сергея Левочкина и Юрия Бойко. Другие считаются подконтрольными олигарху Ринату Ахметову. Последние в переговорах не участвовали, хотя представитель этой части ОБ Вадим Новинский оценил их позитивно. "На данном этапе идут консультации. Конечно, чтобы они обрели конечную форму, необходимо созывать съезд нашей партии, чтобы он принял соответствующие решения", - подчеркнул он.



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Еще один вопрос - кто станет единым кандидатом на выборах президента. Социологические исследования показывают, что самый высокий рейтинг у Юрия Бойко. По данным одного из опросов, за него готовы голосовать 8,9% избирателей. Первое место занимает Юлия Тимошенко, у нее 17,1%. На второй позиции с 9,7% бывший министр обороны страны Анатолий Гриценко.



Действующий глава государства Петр Порошенко с 7,8% расположился лишь на шестой позиции. При этом у президента самый высокий антирейтинг - за него ни при каких обстоятельствах не будет голосовать почти половина респондентов. Среди 15 кандидатов с наивысшими показателями значатся также Евгений Мураев (4,2%) и Вадим Рабинович (3,7%). Очевидно, что объединение усилий даст серьезный рост рейтинга.



Юрий Бойко особенно популярен в крупных индустриальных центрах Юго-Восточной Украины. Он родился в городе Горловка в Донбассе. В разное время он был вице-премьером, министром промышленности, министром топлива и энергетики. В нынешней Верховной раде прославился законопроектом о прямых переговорах Киева и Москвы для урегулирования ситуации в зоне вооруженного конфликта. Кроме того, избирателям запомнился, когда подрался с лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.



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На финишной прямой



Единый кандидат от оппозиции мог бы объединить не только сторонников антимайдана, но и тех, кто разочаровался в идеях революции 2014 года. Согласно исследованию группы "Рейтинг", жители всей Украины считают главной проблемой войну в Донбассе, а также коррупцию и безработицу. Потеря Крыма находится лишь на 10-м месте в этом списке.



Ресурсы юго-восточных политических сил довольно существенны. Близкие к ОБ Ринат Ахметов и еще один олигарх, Дмитрий Фирташ, владеют телеканалами "Украина" и "Интер". Телеканал NewsOne принадлежит руководителю "За життя" Евгению Мураеву. Бизнесмены контролируют целые отрасли экономики. Среди силовиков, в судебной системе у них также имеется немало сторонников.



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Впрочем, добиться победы "пророссийскому" кандидату без голосов Крыма и Донбасса будет все-таки тяжело. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с порталом iz.ru реалистичным назвал выход во второй тур. "Сейчас мы говорим о союзе половины "Оппозиционного блока" и "За життя". У такого объединения, считаю, высоки шансы на "выход в финал", но там на победу рассчитывать не следует. Любой условно прозападный кандидат мобилизует всех сторонников майдана и одержит верх. Если ОБ присоединится к выдвижению единого кандидата в полном составе, то шансы на выход во второй тур я оцениваю как 80%. Шансы на победу - около 20%", - говорит эксперт.



Однако и выход во второй тур станет большим успехом. Во-первых, Юго-Восток перестанет считаться маргинальным регионом. Во-вторых, осенью на парламентских выборах голоса могут быть конвертированы в крупную фракцию в Верховной раде. Это позволит сформировать правящую коалицию и взять посты главы правительства или спикера. Появится возможность компромисса по Донбассу, корректировки внутриполитического и внешнеполитического курсов.



Нельзя исключать и то, что политики договориться не смогут. Тогда они, вероятно, удовлетворят личные амбиции, но значимого результата по отдельности не добьются. Юго-Восточная Украина снова останется без политического представительства и погрузится в еще большую депрессию. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжится, усилится давление националистов на русскоязычных граждан. Источник - Известия

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