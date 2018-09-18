 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Выполнит ли Бишкек требование Анкары о выдаче 130 "гюленистов"? - Б.Асанов
10:26 18.09.2018

Автор: Бакыт Асанов
Кабар инфо
18 сентября 2018

Турецкие СМИ сообщили, что официальная Анкара передала властям Кыргызстана список из 130 граждан Турции, которые, предположительно, являются членами движения Фетхуллаха Гюлена и проживают в Кыргызстане. В публикациях со ссылкой на источники во властных структурах Турции говорится, что 13 персон из этого списка отмечены как запрашиваемые "в первую очередь".

Турецкое издание "Хурриет" сообщило, что президент Турции Режеп Тайып Эрдоган в ходе своего официального визита в Кыргызстан передал властям КР список из 130 человек, которые, предположительно, являются членами движения Фетхуллаха Гюлена. В публикации говорится, что в перечне среди прочих активных последователей гюленовского течения, проживающих в Кыргызстане, значится также имам Центральной Азии.

Издание в своей статье ссылается на заслуживающие доверия источники во властных структурах Турции. Там же сказано, что официальная Анкара из указанных 130 персон потребовала передачи 13 приверженцев течения "в первую очередь".

"Хурриет" приводит слова одного из высокопоставленных чиновников органов безопасности Турции, имя которого не называется: "Их имена, адреса и места работы указаны в алфавитном порядке. Другими словами, мы не оставили ни единой лазейки, чтобы они могли укрыться или спрятаться".

Реджеп Тайып Эрдоган, Турция, ФЕТО, лицеи Сапат, список, Фетхуллах Гюлен
Эту новость сообщили сразу несколько турецких СМИ. Но имена и фамилии тех, кого власти Турции называют "гюленовцами", проживающими в Кыргызстане, там не указаны. Известно лишь то, что они являются гражданами Турции.

Министерство иностранных дел КР не подтвердило сообщения турецких масс-медиа. Представители ведомства заявили, что комментариев по данному вопросу пока не будет. Посольство Турции в Кыргызстане также отказалось давать пояснения, сказав, что такого права у диппредставительства нет.

Как известно, побывавший в начале этой недели с официальным визитом в Кыргызстане глава Турции Режеп Тайып Эрдоган на встречах разного уровня неоднократно поднимал тему "гюленовцев", призывая власти КР принять соответствующие меры. На встрече с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым, а позже и на саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств глава Турции заявил, что движение Фетхуллаха Гюлена представляет угрозу для всех стран:

- Сегодня на встрече мы обсудили шаги по борьбе с движением ФЕТО. Раз мы действительно родственные народы, ты не желаем, чтобы близкие нам люди пережили то, что было с нами. В Кыргызстане нельзя допустить переворота, который был у нас. Они внедряются в военные, правоохранительные и государственные структуры, устраивая переворот. Я верю, что надо бороться с этой террористической организацией, в итоге для Кыргызстана ФЕТО перестанет быть актуальной темой, и страна сможет делать упор на другие позитивные темы. А мы в свою очередь будем продолжать делиться своим опытом с нашими кыргызскими друзьями.

"Решение властей будет зависеть от общества…"

Исходя из этих заявлений, кандидат политических наук Орозбек Молдалиев отмечает, что турецкие власти вполне могут поставить требование перед руководством Кыргызстана о передаче им сторонников движения Гюлена. По мнению эксперта, этот шаг официальной Анкары был вполне ожидаемым:

- Я думаю, неверно говорить, что все заявленные 130 человек являются гражданами Турции. Потому что ранее некоторые СМИ публиковали имена отдельных кыргызстанцев, которые, возможно, имеют отношение к данному течению. Среди них озвучивались имена и депутатов парламента, ряда чиновников из правительства страны. Поэтому было понятно, что Турция выставит такое требование. Но решение вопроса об их экстрадиции будет непростым.

Если будет подтверждено, что власти Турции действительно запрашивали у Бишкека передачу последователей Гюлена, то каким будет ответ кыргызстанских властей? По мнению аналитиков, решение данной проблемы может поставить руководство Кыргызстана в сложное положение. По словам Орозбека Молдалиева, решение властей зависит от отношения кыргызстанского общества к "гюленовцам":

- Несмотря на то, что они, как сообщается, являются гражданами Турции, тут важно мнение кыргызстанского общества. Возьмем, к примеру, недавний случай в Монголии. Там представители гражданского общества выступили против турецких спецслужб, которые хотели по такому же поводу вывезти из страны гражданина Турции, они вплоть до аэропорта доехали. Я думаю, что и наши власти учтут мнение гражданского сектора и общественности, не передавая людей сразу - по первому же требованию.

Случай в Монголии, о котором упомянул эксперт, произошел летом 2018 года. Тогда сотрудники спецслужб Турции попытались вывезти из страны директора школы в Улан-Баторе, подозреваемого в причастности к движению Гюлена, однако местные жители выступили против этого.

В свою очередь депутат Жогорку Кенеша, заместитель председателя парламентского комитета по международным делам, обороне и безопасности Абдывахап Нурбаев говорит, что решение по поводу "гюленовцев" власти страны должны принимать не под давлением официальной Анкары, а в рамках законодательства КР:

- В этом вопросе на первом месте должны быть нормы права. Если они ни разу не нарушили наших законов, то передавать их будет неверно. Если же нарушения законов ими допущены, то кто бы это ни был, надо передать. Международное сообщество смотрит на Кыргызстан. Я считаю, что все должно делаться в рамках законодательства, а не под давлением какой-либо страны.

Вообще вопрос "гюленовцев" в последние два года стал одним из главных в отношениях Кыргызстана и Турции.

После попытки государственного переворота 15 июня 2016 года официальная Анкара потребовала запрета на деятельность последователей движения Фетхуллаха Гюлена в Кыргызстане, но бывший президент Алмазбек Атамбаев ответил отказом, после чего двусторонние отношения ухудшились. Действующие власти Турции называют проживающего в США религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена врагом государства.

Власти Турции также неоднократно заявляли, что образовательные учреждения сети "Сапат" (ранее "Себат") в Кыргызстане, в свое время также были учреждены последователями течения Гюлена. В свое время власти Кыргызстана открыто заявили, что эти лицеи и университет не будут закрыты и продолжат свою деятельность в КР. После этого Турция предложила Кыргызстану сотрудничество с государственным фондом "Маариф" вместо "Сапата".

Во время недавнего визита главы Турции Эрдогана в Кыргызстан стало известно о подписании меморандума с целью открытия образовательных учреждений фонда "Маариф" в КР. После разработки соответствующего соглашения на основе этого меморандума, возможно, будут открыты школы данного фонда.

Источник: газета "Кабар Инфо" №37 от 14.09.2018 / стр. 2

Источник - gezitter.org
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