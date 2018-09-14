Золото берут китайцы, а мучаются сельчане. Бизнес по-кыргызски, - De факто

10:29 18.09.2018

После китайцев трава не растет, все уничтожают на пройденном пути. Мы далеки от утверждения, что все китайцы плохие, но возмущаешься от их безответственного отношения к нашей стране. Принадлежащее китайцам ОсОО "Чаткал-17" занимается добычными работами на золоторудном месторождении в селе Терек-Сай Чаткальского района Джалал-Абадской области. У указанного предприятия имеются лицензии на добычу месторождений в 7 местах. Раз они добывают и вывозят золото, то выполняли бы точно работы по экологической безопасности. Нет человека, который бы выслушал жалобы и печали населения Терек-Сая. Вредные вещества, выделяемые при добыче на золоторудном месторождении, сливаются в реку, воду из которой пьет сельский народ. Вследствие этого пьющий эту воду весь сельский народ подвергается различным болезням, вода дошла до такого состояния, что ее не может пить не только человек, но даже скот. В речке, в которой раньше жила рыба, сейчас нет ничего живого. А ведь это указывает на то, что вода испорчена вредными химическими веществами. Указанному предприятию подобало бы с учетом получаемой прибыли подумать и о народе, вести работу в соответствии с законом. Кажется, что "смазали глотку" экологической сфере, так как с ее стороны не ведутся проверочные работы. В какой степени законны работы данного предприятия?! Есть ли кто-нибудь один, думающий о завтрашнем дне простого населения?



Источник: газета "De факто" №32 от 14.09.2018/стр.3