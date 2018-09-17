Минобороны: российский Ил-20 был сбит ракетой сирийских ПВО

10:56 18.09.2018

Российский самолет Ил-20 с 15 военнослужащими на борту был сбит ракетой комплекса ПВО Сирии.



Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.



По данным ведомства, 17 сентября около 22:00 часов четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по сирийским объектам в районе города Латакия.



"Заход на цели осуществлялся на малой высоте со стороны Средиземного моря. При этом израильские самолеты преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе. Бомбометание выполнялось недалеко от места нахождения французского фрегата "Оверн" ("Auvergne") и в непосредственной близости от заходившего на посадку самолета Ил-20 ВКС России", - сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Он подчеркнул, что, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.



"В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200", - заявил Конашенков.



В Минобороны добавили, что израильские средства управления авиацией и летчики F-16 "не могли не видеть российский самолет", так как он заходил на посадку с высоты 5 км.



"Тем не менее, они преднамеренно пошли на эту провокацию", - отметил официальный представитель оборонного ведомства.



Ранее в Минобороны России сообщили, что в акватории Средиземного моря во время атаки израильских самолетов F-16 на сирийские объекты пропал российский самолет Ил-20.



Также в это время российская сторона зафиксировала пуски ракет с французского фрегата Auvergne, который находился в данном районе.