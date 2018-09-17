В Узбекистане в автобусе взорвался газовый баллон, есть жертвы

11:00 18.09.2018

Взрыв газового баллона автобуса в Бухарской области



По информации Управления по чрезвычайным ситуациям Бухарской области, в 07:45 18 сентября 2018 года произошел взрыв газового баллона автобуса марки "Исузу".



В результате происшествия 4 граждан находившихся в салоне автобуса погибли на месте,



21 человек получили различной степени телесные повреждения. Один человек погиб от полученных ран в районной больнице.



Пять пострадавших в тяжелом состоянии доставлены в филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи в г. Бухаре.



16 гражданам оказана первая медицинская помощь, их состояние удовлетворительное.



В настоящее время на месте происшествия работает правительственная комиссия по выяснению причин и организации работ по оказанию помощи пострадавшим и семьям погибших.