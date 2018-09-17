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|Заявление Минобороны России по крушению Ил-20 в Сирии (видео)
16:14 18.09.2018
В Минобороны России возложили на Израиль ответственность за поражение самолета Ил-20 силами ПВО Сирии.
Четыре израильских F-16 наносили ракетные удары в непосредственной близости от заходившего на посадку российского судна, чем поставили его под удар.
На борту находились 15 российских военнослужащих, все они погибли.
Ранее 18 сентября в Минобороны России заявили, что израильские летчики подставили российский самолет Ил-20 под удар средств ПВО Сирии. В результате он был сбит ракетой комплекса С-200 сирийских сил ПВО. При этом в российском военном ведомстве подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на адекватные ответные действия, сообщает Lenta.ru.