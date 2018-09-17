В Улан-Баторе появится самая большая в Азии "светящаяся" юрта

21:19 18.09.2018

Юрта, которая строится в Национальном парке монгольской столицы, является частью комплексного строения на площади в 240 метров.



Компания "Love light land llc", реализующая проект строительства комплекса "Светящаяся юрта", планирует в декабре этого года сдать в эксплуатацию самую большую в Азии "светящуюся" юрту, диаметр которой составляет 42 м, высота - 15 м.



Юрта, которая строится в Национальном парке монгольской столицы, является частью комплексного строения на площади в 240 метров. В комплекс также входят девять предназначенных для детей "маленьких" юрт, где им будут рассказывать монгольские народные сказки, петь песни, играть на национальных музыкальных инструментах; оснащенный современным оборудованием и техникой кинотеатр для молодежи и туристов, а также большой красивый фонтан, которым смогут любоваться все посетители парка.



В ближайшем будущем все желающие смогут "попасть в мир Walt Disney", разъезжая по всему периметру комплекса на свадебных каретах из мультфильма "Золушка". Иностранные туристы также смогут здесь посмотреть на ежедневно планируемые выступления монгольских мастеров искусства.